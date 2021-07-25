في ذكرى وفاته.. فاروق الفيشاوي بعيون دنيا عبدالعزيز: عوضني عن غياب أبويا ودفن جدتي بإيده (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل عامين، رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، تاركًا نجاحات ساحقة على جميع المستويات سواء بأفلامه أو بمسرحياته والمسلسلات التي شارك بها، فقد استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب ليكن واحدا من عمالقة الفن العظماء، فهو «البرنس» الذي أوقع في شباكه الكثير من نجمات الفن وارتبطن به، كما جمعته علاقة صداقة كبيرة بالبعض الآخر والتي قامت على التناغم والتفاهم.

وتحل اليوم 25 يوليو، الذكرى الثانية لوفاة الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من علاقته بالفنانة دنيا عبدالعزيز.

فاروق الفيشاوي ودنيا عبدالعزيز

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان فاروق الفيشاوي، والتي تحدثت عنها خلال استضافتها في العديد من البرامج، وعن قصة دعمه ومساندته لها.

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، عن كواليس علاقتها بالفنان فاروق الفيشاوي، خلال استضافتها في برنامج «تحيا الستات»، على قناة«النهار»، إذ قالت «في مرحلة ما في حياتي هو وقف جنبي لأني كنت تعبانة نفسيا جدا، لأن حصلتلي ظروف قاسية وكنت صغيرة على الظروف دي، وهو وقف جنبي وقالي لازم تقفي على رجليكي عشان أمك وعشان جدتك ولازم تشتغلي، هو اللي قواني، وهو اعتبرني بنته وأنا كنت غالية عنده جدا زي ما هو غالي عندي جدا، هو مش هيتعوض».

وكانت ترددت شائعات عدة بشأن ارتباطهما عاطفيا والتي قالت عنها: «نفيتها في وقتها، وهو كذلك، ولو كان هناك شيء لأعلنا عنه، ده جواز يعني حاجة متتخباش، أنا رديت وقولت ده محصلش وهو يا حبيبي ساندني ونفى، وقال دنيا زميلة وزي بنتي، وحقيقي هو من أهم البني آدمين اللي كانوا في حياتي».

العديد من المواقف الإنسانية، جمعت بين فاروق الفيشاوي ودنيا عبدالعزيز، والتي قالت عنها: «وقف جنبي كتير.. هو جدع وأنا اتعلمت الجدعنة منه، اتعلمت منه يعني إيه أي عزا أروحه أي فرح أروحه أي حد تعبان أبقى جنبه، فاروق هو اللي دفن جدتي هو اللي نزل القبر ودفنها بإيده، ليه مواقف متتنسيش معايا ومع غيري».

أعظم أب وجابر خواطر

وخلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية سهير جودة، تحدثت عن علاقتها بالفنان فاروق الفيشاوي، قائلة: «هو جدع وجابر خواطر ناس كتيرة حتى لو كانت ناس غريبة، حنين وأب عظيم، كان دايما عنده أمل، وعوضني عن غياب أبويا».