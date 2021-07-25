حيلة رائعة للحفاظ على الأطعمة طازجة في الثلاجة باستخدام الإسفنج

محمد اسماعيل - القاهرة - نعلم جميعًا أن الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن تصبح غير جذابة للغاية وشاحبة المظهر عند وضعها في الثلاجة. لكن هناك حل غير متوقع لهذه المشكلة، عبر هذه الحيلة البسيطة التي ستحافظ على طعامك الطازج لفترة أطول بكثير، وفق ما ذكر موقع "٢٤ الإماراتي".

يضع الكثير من الناس الفواكه والخضروات الطازجة في ثلاجتهم من أجل الحفاظ عليها لفترة من الوقت. وعلى الرغم من أن هذه فكرة جيدة بشكل عام، إلا أن العديد من منتجاتك الغذائية المفضلة تفقد مذاقها وملمسها بسرعة عند تخزينها في درجات حرارة باردة.

وبحسب ما أورد موقع “فايف مينتس” فإن حل هذه المشكلة سهل، ببساطة ما عليك إلا وضع إسفنجة واحدة أو أكثر على أدنى مستوى في الثلاجة، لأن الإسفنج يتميز بمقدرته على امتصاص الرطوبة الزائدة الناتجة عن تبريد المنتجات الغذائية.

والآن بعد أن تم تخزين الفواكه والخضروات في محيط جاف نسبيًا، فإنها تظل طازجة ولذيذة لفترة أطول.