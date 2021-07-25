كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تمتاز الزيوت الطبيعية بخصائص علاجية هامة للشعر، ومنها زيت اليوسفي الذي يعدّ من الزيوت الفعّالة في العناية بمختلف أنواع الشعر، عدا عن منح الشعر رائحة ذكية ومنعشة تدوم لفترات طويلة. فلماذا لا تدرجينه في روتين العناية بشعرك؟! لا سيما عندما تكتشفين فوائد زيت اليوسفي للشعر في الآتي:



فوائد زيت اليوسفي للشعر

يمتاز زيت اليوسفي بخصائص فعالة لعلاج مشكلات الشعر

يُعتبر زيت اليوسفي إلى جانب معظم زيوت الحمضيات الأخرى علاجاً رائعاً للشعر؛ وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "ج" وفيتامين "ب"، والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الزيت. هذه الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة الشعر واستعادة حيويته ولمعان. فضلاً عن قدرته العالية في علاج مشكلات الشعر الأكثر شيوعاً والتي تشمل الآتي:

تغذية فروة الرأس

يتغلغل زيت اليوسفي بعمق في فروة رأسك، مما يسمح بتغذية البصيلات من الداخل. يتناقض هذا مع العلاجات السطحية التي تغسل بسرعة أو ليس لها آثار دائمة.

يمكن أن يكون زيت اليوسفي أفضل حليف لديك للحصول على شعر صحي؛ لغناه بفيتامين B12 .

تابعي المزيد: كيفية استخدام الزيوت العطرية للشعر



ترطيب الشعر

يُفيد زيت اليوسفي في ترطيب الشعر ومنحه اللمعان

يُعد زيت اليوسفي رائعاً لترطيب الشعر ومنعه من التقصّف، إضافة الى تحفيز نمو الشعر عن طريق فتح المسام في فروة رأسك وتنشيط الدورة الدموية. هذا يعني أنّ المزيد من العناصر الغذائية قادرة على الوصول إلى بصيلات الشعر.



تعزيز نمو الشعر

يزيد زيت اليوسفي من نمو خصلات الشعر ويحسّن مظهره ويمنحه الحيوية واللمعان؛ نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتاميني "أ" و "ب 16"، كما إنه يعمل على تأخير ظهور الشيب. ويمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق إضافة عصير اليوسفي إلى زيت الشعر وتدليك فروة الرأس جيداً، وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر. والنتيجة الحصول على شعر ناعم.

تقوية الشعر

يُقوّي زيت اليوسفي الشعر من خلال إضافة قطرتين منه وقطرة واحدة من زيت إكليل الجبل إلى ملعقة صغيرة من زيت الخروع أو زيت الزيتون. ثم، يوزّع الخليط على جذور الشعر، ويترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

علاج قشرة الرأس

يُساعد زيت اليوسفي في علاج مشكلات الشعر، بخاصة قشرة الرأس ومنع ظهورها مجدّداً.

تابعي المزيد: حمام زيوت طبيعية للشعر الجاف



زيت اليوسفي في سطور

خصائص اليوسفي

اليوسفي هو فاكهة تشبه إلى حد بعيد الماندرين. يحتوي على خصائص غذائية مفيدة، وغني بفيتامين "ج" والبوتاسيوم وحمض الفوليك وغيرها من المعادن والعناصر المفيدة في تحفيز نمو الخلايا والأنسجة. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من "د-ليمونين" وهو رائع للبشرة والشعر. كما يُستخدم زيت اليوسفي في الطب الصيني الشعبي لتهدئة الأعصاب والاسترخاء والمساعدة على النوم بعمق، وفق ما أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت حوله أنه يحمل خواص مهدئة ومضادة للأرق والقلق من خلال استنشاق زيت اليوسفي قبل النوم. وكسائر معظم الزيوت الأساسية التي تعتمد على الحمضيات، يتم تقطير زيت اليوسفي من القشرة، أو قشر الثمرة من خلال عملية تعرف باسم التقطير بالبخار. هنالك طرق أخرى لاستخراج الزيوت العطرية من المواد العضوية، لكنها تستخدم عموماً مواد كيميائية مهدرجة وبتروكيميائية سامة أو ضارة يمكن أن تبقى في المنتج النهائي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: أفضل أنواع الزيوت الطبيعية وفوائدها للشعر