عملت في ملهى ليلي وعطر سبب شهرتها.. من هي كوكو شانيل التي أعادت شريهان للمسرح؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من رحم معاناتها وُلد نجاحها وذاع صيتها، فلم تتخيل الطفلة البائسة التي تدعى «كوكو شانيل» يوما، أنها ستصبح واحدة من الشخصيات الملهمة في التاريخ، وخاصة مجال الموضة والأزياء، حتى تم استعراض رحلة كفاحها مئات المرات حول بلدان العالم، والتي جاء آخرها العرض المسرحي الذي حمل اسمها، وجسدت بطولته النجمة شريهان، في عودة جديدة للمسرح بعد غياب دام 30 عاما، والذي تصدر تريند محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية.

من هي كوكو شانيل؟

يرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الشخصية الشهيرة، وفقا لموسوعة المعرفة البريطانية «britannica».

- من مواليد إحدى القرى الريفية الفرنسية 19 أغسطس عام 1883.

- توفيت والدتها وتركها والدها لتربيتها في دار أيام.

- منذ طفولتها عملت «شانيل» في العديد من المهن لتتمكن من الإنفاق على نفسها.

- عملت لبضعة سنوات كمغنية داخل ملهى ليلي، ما دفعها لتكوين علاقات ببعض الرجال الأثرياء، وبمساعدة مالية من أحدهم تمكنت من فتح متجر صغير لصناعة القبعات في مدينة دوفل الفرنسية.

- بعد فترة قصيرة عملت الفتاة المكافحة في مجال بيع الملابس الرياضية البسيطة أيضا.

- في غضون خمس سنوات، جذب استخدامها للأقمشة المتنوعة ذات الخامات الأصلية، انتباه النساء الثريات المؤثرات اللواتي يبحثن عن الراحة من الأنماط الملائمة للعصر، وبدأت «شانيل» خطواتها الأولى مع الشهرة.

- تميزت تصميمات «شانيل» بالبساطة والراحة وأحدثت ثورة في صناعة الأزياء.

بحلول آواخر العشرينات من القرن الماضي، ورد أن صناعات «شانيل» كانت تساوي الملايين وتوظف أكثر من 2000 شخص في مصانعها، ليس فقط في تصميماتها للأزياء الراقية، ولكن أيضًا في مختبرات العطور ومصانع النسيج وورش المجوهرات.

- العطر الخامس لمجموعة «شانيل»، كان هو السبب الكبير في ذيع صيتها وشهرتها العالمية، وتحقيقها الإيرادات الضخمة في مجال العطور، حيث قيل إن العطر حصل على اسمه من سلسلة الروائح التي ابتكرتها إحدى المجموعات لها، لأخذ عينات منها، وهو مزيج من الياسمين والعديد من روائح الأزهار الأخرى التي كانت أكثر تعقيدًا وغموضًا من العطور ذات الرائحة الواحدة في ذلك الوقت.

- كانت «شانيل» أول مصمم أزياء رئيسي يقدم عطرًا.

- بعد أعوام طويلة من النجاح، توفيت كوكو شانيل عام 1971، بعد أن أحدثت ثورة في عالم الموضة والأزياء.