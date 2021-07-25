5 عادات شائعة تضعف العظام والمفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يرتبط ضعف العظام ومشاكل المفاصل عادة بالشيخوخة، فكثيرون من حولنا لا يشكون من أي أعراض تخص العظام رغم تقدمهم في العمر.

في حقيقة الأمر هناك عادات شائعة يمارسها الكثيرون في حياتهم اليومية، مرتبطة بمشاكل المفاصل وضعف العظام بشكل عام، بحسب times of india، وفق ما ذكر موقع"سبوتتيك".

1.التدخين

يؤدي تدخين التبغ إلى إنتاج نوع من الذرات تسمى الجذور الحرة في أنسجة الجسم وهي ليست ضارة بالرئة فقط وإنما بالعظام أيضا لذلك وُجد أن المدخنين لديهم مستويات منخفضة من كثافة العظام، نظرا لأن الجذور الحرة هذه تقتل الخلايا المسؤولة عن بناء العظام.

ولوحظ أن المدخنين يتعافون بسرعة أقل من غير المدخنين لدى إصابتهم بكسور في العظام، ذلك لأن التدخين يتلف الأوعية الدموية الأمر الذي من شأنه تقليص قدرة الجسم على نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى مكان الكسر ما يؤدي لتأخير الشفاء.

2.قلة الحركة

تتعارض صحة العظام مع قلة الحركة، حيث وُجد أن الأشخاص الذين لا يبذلون نشاطا جسمانيا معرضون لخطر ضعف العظام بشكل أسرع. وينصح المتخصصون بممارسة تمارين مثل المشي السريع، وقالوا إنه بوجه عام تجعل تقلصات العضلات العظام أقوى.

3.تناول الكثير من الكحول

يزيد الكحول من إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول في الجسم مما يؤدي إلى فقدان مخزون العظام. يقلل الكحول أيضا من مستوى هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) والإستروجين (الإنوثة) في جسمك. هذه الهرمونات مهمة أيضا لصحة العظام.

4. تناول الكثير من الأطعمة المالحة

لا يمكن بحال الحديث عن انخفاض كثافة العظام دون التطرق إلى الاستهلاك المتزايد من ملح الطعام. وُجد أن تناول غرام واحد إضافي من الصوديوم لدى النساء البالغات يفقدهن 1% كثافة عظامهن كل عام. ومع تزايد كمية الصوديوم التي يتناولها المرئ يفقد الجسم المزيد من الكالسيوم في البول.

وبحسب توصيات جمعية القلب الأمريكية يتعيين على البالغين عدم استهلاك ما يزيد عن 2300 ملليغرام يوميا من الصوديوم، وبحد أقصى مثالي لا يتخطى 1500 ملليغرام.

5.عدم التعرض لأشعة الشمس

ليس هناك أفضل من فيتامين د للحفاظ على قوة العظام، فبدونه يمكن أن تصبح عظامنا هشة ورقيقة. وكما هو معروف فإن أشعة الشمس هي أحد المصادر الأساسية لفيتامين د، لذلك ما لم تقض وقتا كافيا تحت أشعة الشمس للحصول على الجرعة اليومية من فيتامين د، فعليك تعويض ذلك من خلال مصادر غذائية مثل صفار البيض والسلمون والأطعمة المدعمة بفيتامين د، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم نظرا لأهميته لصحة العظام.