كيف تقللين امتصاص الأطعمة للزيت أثناء القلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بغض النظر عن مدى وعينا بالصحة، فمن الصعب مقاومة إغراء المقبلات المقرمشة كالفطائر المقلية بالزيت والوجبات الخفيفة، ويستسلم معظم الناس للإغراء ولكنهم يشعرون لاحقًا بالذنب بسبب تدمير خطط النظام الغذائي، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

ولتجنب أي آثار سلبية على الصحة، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل امتصاص الأطعمة للزيت أثناء قليها، على النحو التالي:

اختيار مقلاة نظيفة

اختاري مقلاة نظيفة، من الحديد الصلب وتأكدي من عدم احتوائها على رواسب أو طبقات طعام محترقة، خاصة إذا كنتِ تخططين لطهي الفطائر أو الوجبات الخفيفة المغموسة بالدقيق، لأن هذا يؤدي إلى امتصاص مفرط للزيت ويفسد نكهة الطعام، يضاف إلى ذلك أن الرواسب الموجودة في المقلاة يمكن أن تلتصق بالفطائر، ويصبح القلي أمرًا صعبًا ويؤدي إلى امتصاص المزيد من الزيت.

الحذر من تغليف الفطائر بالكثير من الدقيق

إذا كنت ترغبين في تقليل امتصاص الزيت في الفطائر أو الوجبات الخفيفة، فتأكدي من تغطيتها بمزيج رفيع من الدقيق لجميع الأغراض أو دقيق الأرز أو دقيق الذرة؛ لأنه يحتوي على الغلوتين، الذي يساعد في ربط الوجبات الخفيفة وتقليل امتصاص الزيت. تجنبي وضع الكثير من الدقيق، لأن كثرة الدقيق يؤدي إلى امتصاص مفرط للزيت.

سلق الأطعمة قبل قليها

لتقليل امتصاص الزيت في الأطعمة المقلية فإن أفضل طريقة هي سلق الخضار أو اللحوم جزئيًا قبل قليها.

مسح الزيت بالمناشف الورقية

يمكن مسح الزيت الزائد على الأطعمة بالمناشف الورقية أو المناديل، لتقليل الاستهلاك الزائد للزيت.

درجة الحرارة العالية

تحققي من درجة حرارة الزيت قبل قلي الوجبات الخفيفة. يساعد الطهي على درجة حرارة عالية في تقليل امتصاص الزيت، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الاحتفاظ بميزان حرارة المطبخ في متناول اليد قبل قلي المقبلات. هذا لا يضمن فقط طهي الطعام بشكل مثالي من الداخل للخارج، ولكنه في نفس الوقت يجعل الطعام هش وغير دهني.

استخدام السوائل الغازية

طريقة أخرى سهلة لتقليل امتصاص الزيت هي إضافة كمية صغيرة من السوائل الغازية أو صودا الخبز إلى الخليط، وهذا يساعد في إطلاق فقاعات الغاز، مما يقلل أيضًا من امتصاص الزيت أثناء القلي.