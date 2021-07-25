«مش عايزة حد جنبها وهي بتصور».. خطيبة علي غزلان تطرده من السيارة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الطبيب واليوتيوبر علي غزلان جمهوره ومتابعيه بقصة قصيرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وثق من خلاله لحظات نزوله من سيارته بطلب من خطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة.

وقال «غزلان»، خلال مقطع فيديو نشره عبر خاصية «القصص المصورة» على «انستجرام» مازحًا: «أنا دلوقتي مطرود بجد ومن عربيتي كمان عشان الأستاذة المٌبجلة فرح مبتحبش تصور (ستوريز) وفيه حد شايفها فهي المفروض وهي دلوقتي بتصور (ستوري) وطارداني من العربية عشان مشوفهاش وأنا أول مرة أحس بإحساس المطرود.. وهي بتصورني دلوقتي».

وفي سياق آخر، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا قبل أيام على الطبيب واليوتيوبر علي غزلان عقب ظهوره رفقة خطيبته فرح شعبان، خلال قضاء عطلة عيد الأضحى بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر اليوتيوب في إطلالة جديدة مع فرح وهما يرتديان الملابس الصيفية «الكاجوال» ودون عليها: «كل عيد وأنتي معايا ومنورة دنيتي».

وانتقد عدد من متابعي الثنائي ظهورهما بالتعليقات ومنها: «أمتى ده أنتوا بقالكم 3 شهور بس»، «هو أنت عامل مسابقة مع منة عرفة! اللي ينزل صور وفيديوهات أكتر عشان يغيظ التاني».

ويتفاعل اليوتيوبر الشاب مع متابعيه، كما اعتادت فرح شعبان أيضًا التفاعل مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إذ وجه إليها أحد المتابعين سؤالا: «اتعرفتي على علي غزلان إزاي؟»، وأجابت بأنها قابلته أثناء تصوير فوتوسيشن وكان ذلك أول لقاء يجمعهما ببعض.

وأعلن الثنائي عن خطبتهما قبل فترة وجاء أول تعليق من علي غزلان بعد إعلان الخطوبة، بنشر صورة له مع خطيبته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودون عليها: «‏رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل إنسان ليه 24 قيراط في حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي».