الامارات | منافسات قوية في مسابقات رطب الخلاص والفرض بمهرجان ليوا

شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في مسابقات رطب الخلاص والفرض بمهرجان ليوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم السادس من مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، منافسات قوية بين المشاركين في مسابقات رطب الخلاص والفرض ضمن الأشواط المفتوحة والأشواط المخصصة لمزارع منطقة العين، فيما تستمر مسابقات المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب نحو مليون و686 ألف درهم كجوائز نقدية موزعة على 80 جائزة ضمن أربع مسابقات، منها 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح) بقيمة إجمالية تبلغ 446 ألف درهم، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين بقيمة إجمالية تبلغ 446 ألف درهم، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح) بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم.

ويسعى مهرجان ليوا للرطب في كل دورة إلى تحقيق رسالة المهرجان الرامية إلى صون التراث والمحافظة عليه، إلى جانب تطوير معايير التحكيم بما يحقق المنافسة العادلة بين المشاركين، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة الغدير للحرف الإماراتية لتلبية احتياجات المهرجان من مخاريف ضمن مبادرة «مخرافة الظفرة».

وتعتبر «مخرافة الظفرة» الأولى من نوعها في مزاينات الرطب والفواكه، حيث تم تصميمها وتنفيذها وفق معايير ومقاييس محددة تم اعتمادها من قبل اللجنة المنظمة ولجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، وقد أصبحت من أحد شروط المشاركة في مسابقات الرطب والفواكه بحيث يتوجب على المشارك وضع الرطب أو الفواكه في «مخرافة الظفرة» ومن ثم المشاركة بها وتسليمها لموقع المهرجان، إذ حددت اللجنة المنظمة قيمة رمزية للمخرافة الفارغة يذهب ريعها لصالح الأسر المنتجة.

وأكد مشتركون في مسابقات المهرجان أن «مخرافة الظفرة» تسهم في صون التراث والمحافظة عليه من جانب، ومن جانب آخر تحقق المنافسة العادلة بين المتسابقين، وتعزز جهود تطوير معايير التحكيم.

• مشاركون: «مخرافة الظفرة» تسهم في صون التراث والمحافظة عليه وتحقق المنافسة العادلة.

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