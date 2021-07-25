الامارات | الجسمي: أبوظبي مبهجة.. والجمهور زيّن الفرحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي: أبوظبي مبهجة.. والجمهور زيّن الفرحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعاصفة من التصفيق وصيحات الفرح والإعجاب، استقبل الجمهور الإماراتي والعربي في أبوظبي الفنان حسين الجسمي عند صعوده على خشبة مسرح «الاتحاد ارينا» في جزيرة ياس، خلال حفل عيد الأضحى المبارك الأضخم في الإمارات والمنطقة، والذي أعلن من خلاله الجسمي عودة الحفلات الغنائية الجماهيرية في أبوظبي والإمارات، متنقلاً بصحبة وغناء الجمهور بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته على مدار ساعة ونصف من التفاعل الشديد، على أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ومشاركة الفنانة أصالة.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالغناء في أبوظبي وبدء خطوات التعافي من هذه الأزمة العالمية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الذي قدمها الجمهور خلال حضوره، ووصفها قائلاً: «حبيبتي أبوظبي مبهجة والجمهور زيّن الفرحة وزادها روعة»، وأضاف قائلاً: «سعيد لأنني احتفلت مع جمهور أبوظبي وزوار العاصمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أتينا إليهم وكلنا شوق لهم مثلما هم مشتاقون لنا»، مضيفاً: «دائماً لدى دولتنا الحبيبة بشارات الخير، حيث تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تبني وابتكار أفكار ومبادرات الفرح والسعادة من جميع جوانب الحياة بين أبناء الوطن وإخواننا المقيمين وزوّار الوطن من ضيوف وسائحين، لأننا دولة بنيت وتأسست على التسامح والمحبة والتعايش بأمن وسلام بيننا جميعاً».

كما أثنى الجسمي على عملية تنظيم الحفل، مشيداً بالجهد الذي بذل من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في إنجاح الحفل وسط الإجراءات العامة من أجل سلامة وصحة جميع الحضور من الجمهور.

• حفل الجسمي كان إعلاناً عن عودة الحفلات الغنائية الجماهيرية في الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news