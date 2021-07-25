الامارات | محكمة تأمر قاضي طلاق أنجلينا جولي بالتنحي

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تأمر قاضي طلاق أنجلينا جولي بالتنحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى القاضي الذي ينظر دعوى الطلاق المريرة بين براد بيت وأنجلينا جولي أمراً بالتنحي، أمس، بعد أن اشتكت جولي عدم حياده. وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي جون أوديركيرك أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بمحامين يمثلون بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

وانفصل جولي وبيت في سبتمبر 2016 بعد ما يربو على 10 سنوات من الصداقة وعامين من الزواج.

وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب «مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصاً موضوعياً مدركاً لجميع الحقائق إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايداً».

وكان الزوجان استعانا بأوديركيرك، وهو قاضٍ خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما طي الكتمان.

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