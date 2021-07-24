بعد انفصاله.. أحمد سعد يكشف موقفا له في حفل زفاف: «العروسة سابت الفرح وجريت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف المطرب الشعبي الشاب أحمد سعد عن موقفًا مؤثرًا قابله خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف خلال الفترة الأخيرة قائلًا: «إن العروس دخلت في نوبة بكاء شديدة خلال حفل زفافها بسببه، حتى وصل الأمر إلى أنها تركت حفل الزفاف من شدة البكاء».

وشارك أحمد سعد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور أكد أنها من حفل الزفاف سالف الذكر، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ودون عليها: «كنت بغني في فرح ولكن الفرح كان مليء بالبكاء، بدأت بأغنية كل يوم، والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية بحبك يا صاحبي، قاموا الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنية بحبك ياصا حبي، ماتغنيش بحبك ياصاحبي! مافهمتش في إيه؟! فماغنتش بحبك يا صاحبي».

وأضاف متحدثًا عن تصرف العروس: «العروسة قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح! فغنيت أغنية تانية قامت العروسة تاني وعيطت وسابت الفرح».

وواصل:«مكنتش فاهم في إيه؟! طب أغني إيه ؟! المعازيم قالوا لي معلش لأن هي بتحب أبوها جدًا وأبوها كان بيحبك حب غير عادي وأنت بالنسبة له أهم حد وكل الأغاني بتاعتك لها ذكريات مع أبوها».

وتابع: «وهي كانت بتغني له بحبك يا صاحبي، لو هو موجود دلوقتي كان أول حد هيجيبه يغني في الفرح كان هايكون أنت، العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر أبوها وتعيط».

واستطرد المطرب الشعبي: «العروسة دي علمتني يعني إيه بنت بتحب أبوها، وإن الحب ده قد إيه حقيقي وصادق ونقي وإن الأب ده كان راجل طيب وأب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك يا صاحبي، الله يرحمه».

وتصدر اسم الفنان أحمد سعد خلال الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الشهير جوجل، بعد انتشار خبر انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني.