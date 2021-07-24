إيحاءات وإساءة للصعايدة.. القصة الكاملة لـ منار «كائن الهوهوز»: جوزها اللي بيصورها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعكف الجهات الأمنية في الوقت الحالي على فحص مقاطع فيديو منار أسامة الفتاة الشهيرة بـ« كائن الهوهوز» على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها وهي ترقص وتقوم بعمل إيحاءات جنسية عبر تطبيق «تيك توك» وقناتها الشخصية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وظهرت الفتاة المعروفة بـ« كائن الهوهوز» في فيديوهات تصنعها رفقة زوجها، واحتوت على إهانة لأهل الصعيد والتلفظ بمصطلحات خادشة بجانب احتواء الفيديوهات على قناتها وحسابها بـ «تيك توك» على الكثير من الإيحاءات غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.

واعتادت الفتاة على تقديم محتوى قصيرا مصورا صحبة زوجها كما ظهر معهما مجموعة من أصدقاء الزوج في أحد الفيديوهات بجانب عدد كبير من المقاطع التي احتوت على مشاهد غير لائقة ظهرت فيها وتولى زوجها التصوير.

وخلال أحد الفيديوهات التي نشرتها الفتاة على قناتها ظهرت الفتاة صحبة زوجها، قالت: «ازيكم عاملين ايه، أول حاجة أنا مليش أكونت على تطبيق تيك توك وده الأكونت بتاعي الوحيد أنا وجوزي ومليش علاقة بالناس اللي بتنزل فيديوهات على تيك توك»

كان المحامي أشرف فرحات قد تقدم ببلاغ صباح اليوم عبر صفحة النائب العام ضد حساب الفتاة وتدعى منار والمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «بكائن الهوهوز» حيث تظهر الفتاة في عدد من الفيديوهات التي يتولى زوجها تصويرها بغرض تحقيق الأموال منها.

وأوضح فرحات، في بلاغه الذي حمل رقم 85101 أن المشكو في حقهما يقومان ببث فيديوهات تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء وتحض على الفسق والفجور.

وكشف المحامي أن الزوجين اللذين تقدم ببلاغ ضدهما لم يكتفيا بالأفعال الخادشة للحياء، لكن المحتوى المقدم تطرق إلى الخوض في الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع.