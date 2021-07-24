هذه الحيلة ستجعل الغسيل أكثر نظافة.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في المتوسط، يقضي أي شخص 4 ساعات في الأسبوع في غسيل الملابس، وعلى الرغم من أن الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة تقوم بأغلب العمل بالفعل، فلا يزال يمكننا تحسين نتيجة الغسيل وتوفير الكثير من الوقت بهذه الحيلة البسيطة.

ستكون هذه الطريقة مفيدة إن كان لديك حيوانات أليفة، أو لديك الكثير من الملابس الغامقة اللون، كل ما عليك هو وضع مناديل مبللة في الغسالة الكهربائية قبل وضع غسيلك المتسخ، وذلك بحسب ما ذكر موقع "برايت سايت".

- لن يكون هناك وبر ملتصق بملابسك:

تساعد المناديل المبللة على إزالة الوبر والشعر من الملابس، فهي تعمل كممتص لتنظيف القطع الصغيرة من القماش والفراء والشعر، وفي نهاية الغسلة تصبح كل هذه الجسيمات ملتصقة في المناديل المبللة، ونتيجة لذلك، تبدو الملابس أنظف، ولن تحتاج لإزالة كل هذه الجزيئات الصغيرة من ملابسك بنفسك.

- كيف تنفذين هذه الحيلة بشكل صحيح؟

ضعي ما لا يزيد عن 3 مناديل مبللة في الغسالة، وعندما تبدأ الأسطوانة بالدوران، ستختلط المناديل بالملابس وتجمع الشعر والفراء، لذا يجب عليك استخدام مناديل مبللة جديدة لكل غسلة لتتمكن من تحقيق النتائج الفعالة.

- تأكد من أن المناديل التي تضعها سميكة بدرجة كافية:

يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا تتمزق داخل الغسالة الكهربائية، حاول تقطيعها إلى شرائح بيديك، وإذا وجدت أن تمزيقها شديد الصعوبة، فهذه المناديل المبللة مثالية.

- المناديل المصنوعة من الورق أو القماش لا تصلح لهذه الحيلة:

لا تحاول استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش، أو المناديل الورقية حيث ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك ستتمزق وستضطر إلى تنظيف كل القطع الصغيرة من الورق من ملابسك، أما المناديل القماشية فلن تؤدي الغرض.

- لا تنس التخلص من الرائحة العطرية للمناديل:

إذا كنت لا تريد أن تمتص ملابسك رائحة المناديل المبللة، فعليك اختار منتجًا مضادًا للبكتيريا أو غير معطر، ويمكنك أيضًا إضافة بعض منعم الأقمشة للتخلص من الرائحة.