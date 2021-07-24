فوائد أكل البطيخ مع الجبن في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجبة البطيخ والجبن من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خصوصا في فصل الصيف، بالإضافة إلى أنها منعشة وتساعد على تحسين المزاج.

الدكتورة إسراء طارق، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، تقول لـ"الخليج 365"، إن البطيخ من الفواكه الصيفية الجيدة، لذا فإن دمجه مع الجبن له العديد من الفوائد، وهي كالتالي:

- يحتوي على الألياف، ما يساعد على ترطيب الجسم.

- يحتوي على 92% من الماء، وبالتالي فهو يساهم في منع الجفاف.

- جيد لصحة القلب.

- يحتوي على مادة اللايكوبين التي تساهم في تخفيف آلام العظام.

- يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، ما يساعد على فقدان الوزن إذا تم تناوله بكميات محددة.

- يحتوي على الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "A" و "c" والبوتاسيوم.

- لاحتواء البطيخ على نسبة عالية من الألياف، يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الصوديوم في الجسم، وبالتالي لا يحدث ارتفاع في الضغط كما أنه يقلل التعرق في الأيام الحارة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن الدمج بين البطيخ والجبن ليس خاطئا، ولكن على حسب نوع الجبن الذي يتم تناوله، متابعة أن أفضل أنواع الجبن يمكن تناوله مع البطيخ هو قريش والأجبان قليلة الدسم.