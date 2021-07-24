تبدأ بـ211 جنيها.. أرخص المصايف في شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

من المعروف أن "أغسطس" هو شهر الذهاب إلى المصايف في مصر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام.

في إطار ذلك يبحث العديد منا عن أرخص أسعار المصايف في شهر أغسطس للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز، وهو ما يستعرضه الخليج 365 في هذا التقرير، وفقا لموقع booking.

الإسكندرية

فندق Kaoud Sporting Hotel (Families Only)

يقع فندق Kaoud Sporting على بعد 1.3 كم من شاطئ سان ستيفانو و6 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، يوفر (للعائلات فقط) غرفا مع تكييف وحمام خاص في الإسكندرية، ويوفر هذا الفندق ذو الـ3 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية، ويحتوي على غرف عائلية.

تحتوي الغرف في الفندق على خزانة ملابس.

تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وبوفيه إفطار كل صباح في فندق Kaoud Sporting.

يوفر مكان الإقامة تراس.

تقع مقابر كوم الشقافة على بعد 10 كم من فندق كاود سبورتينغ (للعائلات فقط)، بينما يقع جسر ستانلي على بعد 1.3 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب للفندق، حيث يقع على بعد 43 كم منه.

تكلفة البقاء في اليوم الواحد 211 جنيها، ما يعني أن الإقامة من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) تكلفك 846 جنيها للفرد.

مرسى مطروح

فندق Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh

يقع Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh في مرسى مطروح، وعلى بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا، كما يوفر منطقة استراحة مشتركة وإطلالات على الحديقة، فيما يقدم هذا الفندق المصنف 3 نجوم خدمة الواي فاي مجاناً ومكتب استقبال يعمل عَلى مدار 24 ساعة وخدمة الغرف، ويشمل هذا الفندق غرفاً عائلية.

تحتوي الغرف في هذا الفندق على منطقة للجلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية وحمّام خاص مزود بلوازم استحمام مجانية وبيديت، كما تشمل جميع الوحدات مكتباً.

يبعد Semiramis Hotel New Royal Palace مسافة 23 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح وووندرفول فيو أون ميديتيرينيان سي.

تكلفة البقاء لمدة يوم في أغسطس 382 جنيها، بينما البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) تكلفك 1528 جنيها للفرد.

الغردقة

فندق Royal City Hotel

يقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق مشياً على الأقدام من الشاطئ، ويقدم غرفاً وأجنحةً مطلة على البحر الأحمر، ويحتوي على مطعمٍ إيطالي وخدمة الواي فاي المجّانية في المناطق العامة.

تحتوي جميع أماكن الإقامة المكيّفة في فندق رويال سيتي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار، كما تضم أيضاً كل غرفة وجناح حمّاماً خاصاً مع دش.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميّاً في مطعم فندق رويال سيتي، والذي يقدم إطلالة على الشاطئ والمياه، إضافة إلى أن خدمة الغرف متاحة أيضاً.

يمكن للنزلاء الاستمتاع بفترة عصر هادئة على الشاطئ أو لعب بعض البلياردو، كما يوجد أيضاً صالة واسعة مع العديد من مناطق الجلوس للاسترخاء.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 987 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 264 جنيها.

شرم الشيخ

منتجع فندق نعمة بلو

يقع فندق نعمة بلو في الطرف الجنوبي لخليج نعمة، ويعتبر مركز المنتجع الرئيسي في شرم الشيخ، ويتمتع الفندق بموقع مميز، حيث يقع على بعد بضع دقائق فقط سيراً على الأقدام من الشواطئ الرملية لخليج نعمة وجميع المطاعم الشعبية والنوادي والبارات والمتاجر، كما يتمتع بموقع مميز أيضاً لكونه يقع خلف التلال قليلاً ما يجعله بعيداً عن ضجة وصخب الشارع الرئيسي.

تتميز الغرف المكيفة المشرقة بإطلالة على المدينة أو الجبل وديكور بألوان هادئة، وتحتوي كل الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار وصندوق ودائع آمن، ويشتمل الحمام الخاص على مجفف شعر.

يضم الفندق مسبحا كبيرا مع تراس للتشمس وأسرّة للتشمس، ويوجد بار مسبح لاحتساء المرطبات خلال اليوم، فضلاً عن بار اللوبي الذي يقدم المشروبات والكوكتيلات خلال اليوم والمطعم الرئيسي حيث يتم تقديم وجبة الإفطار.

يوفر مكان الإقامة إمكانية الدخول إلى شاطئ رملي خاص يقع على بعد دقائق فقط سيراً على الأقدام، كما يوجد مكتب رحلات في الفندق من أجل احتياجات الغطس وأنشطتكم.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 1112 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 278 جنيها.

العين السخنة

منتجع لاسيرينا بيتش

يوفر فندق La Sirena Hotel مكانا فاخرا للإقامة يحيط بحدائق ذات مناظر طبيعية ومسبح كبير في الهواء الطلق وتراس مشمس، وهو يقع على طول ساحل خليج السويس، ويتميز بمطعمه الخاص ومركز غوص خاص به أيضاً .

تحتوي الغرف العصرية ذات الألوان الزاهية على حمام خاص، وميني بار وجهاز تليفزيون مع قنوات فضائية، كما تتميز بعض الغرف بمنطقة جلوس خاصة بها، تشمل أريكة ومطبخا ذا تصميم مفتوح.

يقدم المقهى الخاص بفندق La Sirena الطعام والمشروبات مع إطلالة على مناظر للبحر الأحمر، ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع ببوفيه إفطار يومي.

هناك مكتب استقبال مفتوح على مدار 24 ساعة، بينما يمكنكم الحصول على المشورة من مكتب الجولات السياحية حول أنشطة الرياضات المائية والرحلات، كما يتوفر أيضاً مركز طبي وملعب للأطفال في فندق La Sirena.

تقع العين السخنة على بعد 45 كم شمالاً، ويبعد مطار القاهرة الدولي مسافة 189 كم عن فندق La Sirena Hotel.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 2115 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 528 جنيها.