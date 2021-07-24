"لو معندكش تكييف".. بـ10 حيل بسيطة يمكنك التغلب على الحرارة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

موجة شديدة الحرارة يعاني منها المواطنون منذ ما يقرب من أسبوع، ومن المنتظر انكسارها خلال أيام، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة خلال فصل الصيف، حيث تتكرر في نفس الوقت من كل عام، والتي دفعت البعض إلى شراء تكييفات للتخفيف من حدة الحرارة في منازلهم، لكن هناك من ليس لديهم القدرة على شراء التكييفات ويعتمدون فقط على هواء المراوح، الذي لم يقلل من حدة الحرارة بالقدر الكافي.

وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" عددا من الحيل البسيطة التي تساعد البعض ممن لم يتوفر لديهم تكييفات بمنازلهم خلال تلك الفترة في التغلب على الحرارة الشديدة، وهي كما يلي:

- غلق نوافذ المنزل أثناء ذروة ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار، للمساعدة على الاحتفاظ بدرجة حرارة المنزل الرطبة، حتى يكون هواء المرحلة مفيدا.

- إحضار أكياس بلاستيكية وملؤها بالمياه ثم وضعها في الفريزر حتى تجمد، ومن ثم إخراجها ووضعها فى وعاء كبير وتوجيه المروحة نحوها، فهذا سوف يرطب الجو ويوزع الهواء بارداً.

- ضع المروحة بحيث يكون الجانب الخلفي لها في اتجاه النافذة المفتوحة، لتدفع الهواء الساخن إلى الخارج، بدلًا من نفخ الهواء الساخن من حولك.

- التقليل من استخدام الأضواء داخل الغرف، فعادة ما ينبعث من المصابيح الحرارة وتتسبب بالشعور بالحر.

- قم برش قطرات المياء البارد على وسادتك وسريرك باستخدام "بخاخة الكي"، فهذا يعمل على انخفاض درجة حرارة سريرك وترطيب جسمك عند النوم.

- احرص على التقليل من عدد قطع الملابس التي ترتديها واختر الملابس القطنية الفضفاضة.

- ضع مفارش السرير في كيس من البلاستيك بالثلاجة أو الفريزر لبضع دقائق قبل النوم، ما يوفر الشعور بالبرودة لبعض الوقت، واحرص على استخدام المفارش والأغطية القطنية الخفيفة.

- افتح جميع نوافذ المنزل ليلًا، لأن المنزل يحتفظ بسخونته، واسمح للهواء البارد بالدخول للمنزل، لتهدئة الحرارة المرتفعة وتجديد الهواء فيه، ولكن احرص على إغلاقها مرة أخرى قبل شروق الشمس.

- احرص على شرب الكثير من الماء، أي ما لا يقل عن لترين أو ثلاث لترات، لأنه يساعد في الحفاظ على برودة جسمك وترطيبه ويعوضه عما يفقده من سوائل بسبب العرق، واستعن أيضًا بالمشروبات الصيفية المثلجة المنعشة الخالية من السكر.

- اغمس قدميك في الماء البارد كلما شعرت بالحر، لأن أصابع القدمين تعد من الأجزاء الحساسة جدًا لدرجة الحرارة وتبريدها يساعد على تبريد الجسم بالكامل.