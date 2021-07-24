لقاء الخميسي ترد على متابعين تنمروا عليها: «حبوا نفسكم.. سوادكم ظاهر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة لقاء الخميسي، على تعليقات بعض متابعيها والرسائل التي تلقتها بعد نشرها مجموعة من الصور لها مع أسرتها موجهة رسالة للمتنمرين عليها تطالبهم بإبعاد طاقتهم السلبية عنها.

ودونت لقاء الخميسي منشورًا لترد فيه على المسيئين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «أنا لقاء الخميسي، كل لحظة وأصدقائي وإخواتي بخير وسلام، الصفحة دي للتواصل والمحبة لأصدقائي اللي بيحبوني وأنا بحبهم، للتواصل الإيجابي فقط».

وطالبت لقاء من متابعيها بإبعاد الطاقة السلبية عنها وقالت: «أي متنمر أو حاقد أو حاسد مكانه مش هنا، الدنيا صعبة علينا كلنا ومحتاجين كلنا محبة ودفا علشان نعرف نكمل رحلتنا، ابعدوا عننا بطاقتكم السلبية وفروها لأنفسكم، للأسف واللي أعتقد إن كتير من المتنمرين مش عارفاه أنكم مش عارفين تحبوا نفسكم وترضوا علشان كدا سوادكم بيطلع على الآخرين».

وتابعت:«الدنيا مش مستحملة ضغوط، عالج نفسك وحب نفسك تحب الناس، شكرا مرة تانية لكل حبايبي وأصدقائي وإخواتي من الداعمين والمحبين، بحبكم كل الحب».

وفي سياق آخر انتهت لقاء الخميسي من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل «أبواب الشك» تمهيدًا لعرضه خلال الأيام القادمة.

وتؤدي لقاء الخميسي دورًا مختلفا عن طبيعة أدوارها في مسلسلها الجديد «أبواب الشك»، وهي التجربة الثانية في المسلسلات الدرامية ذات الـ60 حلقة بعدما قدمتها سابقا في مسلسل «ألوان الطيف» تأليف أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز حشاد، والذي تم عرضه العام قبل الماضي.

تخوض لقاء الخميسي تجربتها بمسلسل «أبواب الشك» مع نخبة من نجوم الفن منهم خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبدالرحمن ابو زهرة، محمد يسرى وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل قدمة تنفتح أوارقها وتقلب الدنيا رأسها على عقب بالنسبة لأبطال العمل.