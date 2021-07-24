حقيقة فقدان فتاة لعينها بعد نومها «زعلانة».. وطبيب يكشف علاقة الحزن بالجلطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات الماضية منشورا لفتاة عشرينية تدعى «رانيا» تحدثت خلاله عن مرضها لتكشف عن إصابتها بجلطة مفاجئة، بسبب أنها ذهبت إلى النوم وهي حزينة ما تسبب في خسارة عينها -على حد قولها-.

ونشر رواد فيس بوك صورة رانيا وعليها: «في يوم من الأيام نمت زعلانة جدا صحيت لاقيت نفسي عندي جلطة وخسرت عنيا فيها من اليوم دا لو زعلانه بفضل صاحيه للصبح علشان بخاف أنام وأنا زعلانة».

وعلقت رانيا من خلال مقطع فيديو سابق عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك لتنفي تعرضها للجلطة قائلة: «الموضوع اتنشر على السوشيال ميديا بشدة وانا برد على الناس اللي بتسألني احترامًا ليهم واللزقة دي بسبب إني شايلة عيني بسبب موقف تعرضت له عندما قام شخص بضربي بسرنجة حقنة أثناء السير في الشارع وأحدثت نزيفا داخليا أفقدتني عيني».

ومن جانبه قال الدكتور الحسن زهران مدرس واستشاري مخ وأعصاب: «الزعل يحدث في العادة وهو شيء طبيعي جميعنا نمر به في أي وقت لكن ما ورد عن فتاة استيقظت من النوم وأصيبت بجلطة بسبب النوم على حالة حزن فهذا لا علاقة له بالجلطات ومن الصعب حدوثه، فمن يتعرض لجلطات على العين يجب أن يلجأ للفحص الطبي الصحيح ليتعرف على أسباب إصابة العين بالجلطة فليس هناك علاقة بين الجلطات والنوم على حالة حزن».

وأضاف خلال حديثه لـ«هن»: «النوم على حزن لا يؤدي إلى جلطة لكن يؤدي إلى أشياء شبيهة بأعراضها ولا يؤدي إلى العمى بشكل مباشر ويمكن حدوث ضعف في العضلات أو القدم واليدين بسبب الحزن لكن الجلطة في العين أسبابها تعود إلى اضطرابات في الجهاز العصبي».