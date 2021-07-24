حكاية «رهف».. طفلة وحيدة في شوارع المنصورة دون طعام بسبب خلافات والديها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد حزين بطلته طفلة تدعى «رهف» لم يتجاوز عمرها عامًا ونصف، عثر عليها زوجان عندما قررا التسوق في وقت مبكر أمس، بأحد أسواق مدينة المنصورة، وعثر عليها جالسة وحيدة على بطانية في الشارع وحدها دون ونيس بسبب خلافات أسرية.

الطفلة كانت جائعة

تروي أمنية طارق لـ«الوطن» تفاصيل القصة التي بدأت عندما قرر والداها النزول إلى السوق أمس، في وقت مبكر من الصباح لتفاجأ والدتها بوجود طفلة جالسة على بطانية باللون الكحلي في أحد الشوارع بالمنصورة مضيفة: «ماما قومتها من المكان اللي كانت قاعدة ولقيتها في حالة إعياء شديدة وتعاني من الجوع وقررت أخذها المنزل».

والدي أشفق على الطفلة

تضيف أمنية التي تعمل طبيبة: «والدي أيضًا اتفق مع والدتي على أخذ الطفلة رهف للمنزل بشعور الأب تجاه ابنته تمامًا فنحن 5 بنات شقيقات وهو يعلم المعاناة التي تلازم طفلة صغيرة في هذا الموقف بينما قرر تحرير بلاغ قبل أن يأتي بها هو ووالدتي للمنزل».

أمنية: تعرفت على عمرها لأنني طبيبة

أمنية بحكم أنها طبيبة علمت أن الطفلة لا يتجاوز عمرها عام ونصف ثم طلبت الإذن من والدها بنشر قصة «رهف»على وسائل التواصل الاجتماعي ومن هنا تلقت عددا كبيرا من الرسائل أغلبهن سيدات لتبني الطفلة وصل عددهن إلى 140 سيدة.

خلافات أسرية سبب ترك الطفلة في الشارع

وتابعت: «من ضمن هذه الرسائل فوجئت بطلب من سيدة تدعى «مريم» تخبرني بأنها جارة والدة الطفلة رهف وأكدت أنها لم ترى قصتها لانها لا تمتلك هاتف أو حساب على السوشيال ميديا ومن جانب أخر تواصل والدها مع والدي ليتسلم الطفلة قبل أن يوضح له والدي أن الأمر سيكون بشكل قانوني على أن يتسلمها من قسم الشرطة المحرر به المحضر».

وواصلت: «زعم والدها بعدما طلب صورها ليتعرف عليها، أنها تاهت منه أول أيام عيد الأضحى أثناء ذهابه السلخانة لذبح الأضحية، وتسبب الزحام في أنه لم يعثر عليها، وهذه الرواية مشكوك فيها لأن جارة والدة رهف أكدت أن هناك خلافات بين الزوج والزوجة وهو دائم التعدي عليها والأسرة مفككة منذ فترة».