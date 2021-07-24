الامارات | فنان مصري يتحمل مسؤولية شائعة وفاة دلال عبد العزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري يتحمل مسؤولية شائعة وفاة دلال عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعترف الفنان المصري عمرو عبد الجليل، أنه السبب وراء شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي احدثت موجة واسعة من الغضب عند اسرة الفنانة، وجمهورها في مصر والعالم العربي. وأعلن عمرو

تحمُّله مسؤولية انتشار شائعة وفاة الفنانة الكبيرة، معرباً عن اعتذاره وأسفه لهذا الأمر.

وقال عمرو، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل، وأتحمل مسؤولية الاعتذار للجميع»، متمنياً الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

يذكر أن عدد كبير من الفنانين سارعوا الى تناقل الخبر مثل حورية فرغلي، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وغيرهن، مادفع الكثير من وسائل الاعلام، والمنصات إلى التعامل مع الخبر على أنه حقيقي.

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