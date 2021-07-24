استشاري أمراض نساء: إصابة الحوامل بكورونا غيرت توصيات الأطباء تجاههن

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، إن إصابة الحوامل بفيروس كورونا في مراحل الحمل المختلفة، أدت إلى تغيير كبير في توصيات الأطباء، من أجل إخضاعهن للتحاليل: «فيه حاجات كتير مستحدثة، ومبقاش ينفع نعمل أشعة مقطعية؛ لأنه ممكن يعرض الطفل للتشوهات».

وأضاف «جعفر»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TEN»، أنه بالنسبة للبروتوكولات العلاجية فلا يجوز استخدام الأدوية كافة لعلاج مصابي بفيروس كورونا من الحوامل: «مش كل الأدوية تنفع، ممكن مضادات حيوية معينة أو فيتامينات معينة، وفيه بعض الحاجات مينفعش تتاخد مع الحمل».

وأوضح أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، أن معظم البروتوكولات التي تحصل عليها المرأة أثناء الحمل مسموح بها، وكذا معظم التشخيصات والتحاليل العادية كصورة الدم وغيرها: «الممنوع على السيدة الحامل هي الإشاعات اللي فيها إكس راي، دي ممنوعة على السيدات الحوامل».

وأكد الدكتور حسن جعفر، أنه يجب على السيدات الحوامل الاهتمام بتقوية جهازهن المناعي بشكل دائم، إذ أنهن يعانين من ضعف بالجهاز المناعي، لافتا إلى أنه «لا بد من تقويتها بالأكل وما يحتوى على فيتامين، والناس القديمة كانت بتنصحنا ناكل من الأرض فواكهة وخضراوات ولحوم، والاهتمام بالحاجات اللي فيها مضادات أكسدة بشكل عام».