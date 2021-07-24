طريقة عمل فتة الكوارع بوصفة سهلة.. أكلة غنية بالفوائد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل فتة الكوارع من الوصفات السهلة التي تكون نتيجتها طبق صحي وغني بالفوائد على مائدتك، وهي من أشهر الأكلات في عيد الأضحى وهي الأكلة الشهيرة في المطبخ المصري، وفي هذا المقال تتعرفين على أشهى طرق تحضيرها.

الكوارع من الأكلات المصرية الشهيرة وتقدم على المائدة سواء في المناسبات، خاصة عيد الأضحى أو غيرها وهي محببة لدى مختلف الثقافات والطبقات الاجتماعية والكبار والصغار واليوم تعرفي على طريقة تحضيرها من خلال الوصفات التالية:

المكونات

1 كيلو كوارع.

كوبان من الأرز.

كوبان شعرية.

ملعقتان من السمن.

1 كيلو طماطم.

ملعقتان حُمص.

ملعقتان الزيت.

4 رأس ثوم.

ملعقة صغيرة كمون.

5 مكعبات مرقة.

2 حبة ليمونة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خبز أبيض.

الطريقة

اغسلي الكوارع جيدًا ونظفيها بشكل جيد.

أضيفي الكوارع إلى الماء المغلي، ثم اتركيها على النار لمدة 4 ساعات مع تزويد الماء كل فترة حتى تمام النضج.

أضيفي إليها مكعبات المرقة والفلفل الأسود، واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية.

في مقلاة على النار ضعي مقدار من السمن وضيفي الشعرية وضعيها في السمن للتحمير حتى نحصل على اللون الذهبي.

أضيفي إليها الملح والأرز، وقلبي ثم يضاف الماء واتركيها على النار حتى الغليان.

يجب الصبر على النار حتى تمام النضج.

في إناء على النار ضعي السمن والثوم المفروم، ثم أضيفي الكمون والملح والقليل من الزيت، وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي الماء والطماطم وتبلي بالبهارات والفلفل الأسود، مع إضافة مكعب المرقة، وتُقلب المكونات على النار حتى تتسبك.

أضيفي الكوارع من الشوربة إلى خليط الصلصة، وتترك على النار الهادئة لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

قطعي الخبز الأبيض ويوضع في صينية، ونضع عليها مرقة الكوارع ونضيف الأرز والصلصة.

رصي الكوارع على الوجه وتقدم بالهناء والشفاء.

فتة الكوارع بالخل والثوم

المقادير:

كوارع مقطعة.

فلفل أسود.

بهارات.

حبهان.

ورق لورى.

مستكة.

10 فص ثوم مفروم.

2 حبة بصل مفرومة.

عصير طماطم.

3 كوب أرز مسلوق.

5 أرغفة من الخبز الأبيض.

السمن.

الطريقة

اغسلي الكوارع جيدًا بالملح والدقيق والماء.

ضعي إناء به ماء على النار ويترك حتى الغليان.

أضيفي الكوارع، وكلما تظهر رغوة على السطح يتم إزالتها.

ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات والحبهان وورق اللورى والبصل.

اتركيها على نار هادئة مع تغطيتها لمدة ساعتين على الأقل.

قطعي الخبز، ويتم تحميصه في صينية، ويضاف إليه القليل من الزيت والمستكة.

ضعيها في الفرن حتى تتحمص، ونضعها في طبق للتقديم، ونضيف إليها بعض من شوربة

الكوارع.

أحضري مقلاة وضعيها على النار وأضيفي السمن حتى يسخن ويضاف الثوم ويشوح حتى يتغير لونه إلى الأصفر.

نضع الخل وصلصة الطماطم، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

ضعي صلصة الطماطم على النار حتى تتسبك.

ضعي الأرز على طبق التقديم الذي يوجد به الخبز، وتوزع صلصة الطماطم عليه وترص عليه الكوارع، وتقدم بالهناء والشفاء.