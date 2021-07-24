الامارات | صحيفة مصرية شهيرة تعتذر من دلال عبد العزيز واسرتها وجمهورها

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مصرية شهيرة تعتذر من دلال عبد العزيز واسرتها وجمهورها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت مؤسسة «المصرى اليوم»، بالإعتذار للفنانة العزيزة دلال عبدالعزيز، ولأسرتها، وجهورها، بسبب نشر إحدى منصاتها خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، «والذى تسبب فى هزة كبيرة على المستوى الإعلامى، هذا الخبر الذي لم تثبت صحته، بل سبّب أذى نفسيًّا لم يكن مقصودًا بالطبع، وجب الاعتذار عنه، ولكن ما لاحظته المؤسسة هو ردة فعل قوية وعنيفة من قراء وأشخاص، رغم أننا لم نكن أول من نشر ولم نكن وحدنا فى نشر هذا الخبر. بالتأكيد نتفهم ردة الفعل تلك، وبالتأكيد لن نختلق المبررات أو الأعذار، ولكن لابد أن نضع الأمور فى سياق توضيحى سليم».

وحمل بيان اعتذار الصحيفة ميل الصحافين الشباب إلى عدم إلتزام الدقة مع تغول مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الجديدة، في زمن صار «الترافيك» و«الترند» هو الحاكم والآمر والناهي فى السوق الإعلامية".

وأشار البيان أنه تم سحب الخبر بعد ست دقائق، وتمنت الصحيفة في بيانها الشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، وعبور محنة قوية شاءت الظروف والأقدار أن تُمتحن بها أكثر عائلة أدخلت البهجة على قلوب المصريين.

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