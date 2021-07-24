الامارات | صحيفة مصرية شهيرة تعتذر من دلال عبد العزيز واسرتها وجمهورها

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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مصرية شهيرة تعتذر من دلال عبد العزيز واسرتها وجمهورها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت مؤسسة «المصرى اليوم»، بالإعتذار للفنانة العزيزة دلال عبدالعزيز، ولأسرتها، وجهورها، بسبب نشر إحدى منصاتها خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، «والذى تسبب فى هزة كبيرة على المستوى الإعلامى، هذا الخبر الذي لم تثبت صحته، بل سبّب أذى نفسيًّا لم يكن مقصودًا بالطبع، وجب الاعتذار عنه، ولكن ما لاحظته المؤسسة هو ردة فعل قوية وعنيفة من قراء وأشخاص، رغم أننا لم نكن أول من نشر ولم نكن وحدنا فى نشر هذا الخبر. بالتأكيد نتفهم ردة الفعل تلك، وبالتأكيد لن نختلق المبررات أو الأعذار، ولكن لابد أن نضع الأمور فى سياق توضيحى سليم».
وحمل بيان اعتذار الصحيفة ميل الصحافين الشباب إلى عدم إلتزام الدقة مع تغول مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الجديدة، في زمن صار «الترافيك» و«الترند» هو الحاكم والآمر والناهي فى السوق الإعلامية".
وأشار البيان أنه تم سحب الخبر بعد ست دقائق، وتمنت الصحيفة في بيانها الشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، وعبور محنة قوية شاءت الظروف والأقدار أن تُمتحن بها أكثر عائلة أدخلت البهجة على قلوب المصريين.
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