إطلالات اليوم: سيرين عبد النور بالأبيض.. وهاجر أحمد أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي بفستان باللوني البيبي بلو والأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك توب باللون الأسود، كت بدون أكمام، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

_سيرين عبد النور:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان قصير باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

_نور:

ظهرت الفنانة نور بشميز باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_هاجر أحمد:

كما ارتدت الفنانة هاجر أحمد تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.