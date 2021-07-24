هل تنام على جانبك؟ تعرف على التأثيرات التي يمكن أن تحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

النوم على أحد الجوانب هو أكثر أوضاع النوم شيوعًا، وبما أننا نقضي ثلث عمرنا تقريبا في النوم، فمن المهم معرفة كيف يمكنك الحصول على أفضل راحة دون التأثير سلبًا على صحتك.

استعرض موقع "brightside"، جميع إيجابيات وسلبيات النوم على الجانب، وبعض النصائح حول كيفية تحسين نوعية نومك.

فوائد النوم على جانبك

- يمنع آلام الرقبة والظهر: وذلك لأنه يحافظ على جسمك في وضعه الطبيعي من خلال الحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري عند الاستلقاء على السرير.

يقلل من الشخير: النوم على ظهرك يجعل اللسان يرتخي في مؤخرة الحلق، ما يسبب لك الشخير، لذا قد يساعد النوم على جانبك في منع ذلك، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية، لأن جسمك في وضع مثالي.

سلبيات النوم الجانبي

- قد يسبب ألمًا في الكتف، خاصة إذا كان لديك مرتبة سيئة أو إذا كان لديك أي إصابات في عضلاتك أو مفاصلك.

- يؤدي إلى تفاقم التجاعيد، وانتفاخ الوجه عند الاستيقاظ، حيث دفع وجهك على الوسادة يجعل السوائل تتراكم في هذه المنطقة مسببة التورم، وأيضًا تجعد الجلد مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

- يسبب ترهل الثدي، حيث تتمدد الأربطة دون دعم بمرور الوقت عند النوم على جانب واحد.

ما يمكنك تغييره أو القيام به لتحسين نوعية نومك

- يجب أن تكون الوسادة صلبة بما يكفي، لإبقاء العمود الفقري مستقيماً.

- إذا كنت تعاني من ألم في الكتف، ضع وسادة أمام الجسم وضع ذراعك أعلاها، سيساعدك هذا الدعم على تخفيف الألم.

- لمنع أو التخلص من ألم الفخذ، حاول وضع وسادة بين ركبتيك للحفاظ على محاذاة الفخذين.

-لمنع ترهل الثدي، يجب عليك وضع وسادة صغيرة أسفله، حتى لا تتمدد الأربطة.

- إذا استيقظت في الصباح ووجهك منتفخ وتورم تحت العين وتجاعيد أعمق مما كنت عليه في المساء السابق، ينصح تغيير وضع نومك، حيث أن النوم على الظهر فقط يمكن أن يمنع وجهك من الاتصال غير المرغوب فيه بالوسادة.

- المرتبة الجيدة هي أهم شيء عندما يتعلق الأمر بالنوم الصحي، إذا كنت تنام على الجانب، فعليك اختيار مرتبة ذات دعم جيد للكتفين والأرداف متوسطة الصلابة، وذلك لأنها فعالة جدًا في تخفيف الضغط.