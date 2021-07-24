لايف ستايل

حظك هذا الأسبوع: الحوت يقابل حبيبه القديم.. وتحدٍ للسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope":

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

برج الحمل_3

عاطفياً: لا تتفاعل مع شريك حياتك بالشكل الذي يصيبك بضرر صحي، وحاول التحكم في مشاعرك.

مهنياً: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.

- برج الثور (21 إبريل-21 مايو):

برج الثور_1

عاطفياً: حاول أن تستخدم المنطق في حل مشكلاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: العمل يتطلب منك مزيدا من الجهد خلال هذا الأسبوع لتتمكن من أداء ما عليك من مهام.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

برج الجوزاء

عاطفياً: عليك أن تفكر جيدا قبل الإقبال على أى خطوة هامة مع شريكك.

مهنياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، وإذا قسوت على نفسك فسوف تنهار.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

برج السرطان_1

عاطفياً: استغل الطقس للقيام بالتمارين في الهواء الطلق مع شريكك.

مهنياً: أمامك تحديات كبيرة على الصعيد المهني، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

برج الأسد

عاطفياً: من المحتمل أن تتخذ خطوة جديدة في أمور حياتك مع شريكك، فلا تقلق وانطلق.

مهنياً: خبرات كثيرة تكتسبها هذا الأسبوع من زملاء العمل الأقدم منك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

برج العذراء_2

عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية مع شريك حياتك، فانتهز الفرصة واخبره بكل ما يدور في ذهنك.

مهنياً: يوم سعيد بجانب أصدقائك، وتسمع خبرا سارا يتعلق بإنجاز عمل ما لأحد منكم.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

برج الميزان_3

عاطفياً: قد تبدأ علاقة حب جديدة تغير مسار حياتك، وتشعرك بالسعادة و راحة البال.

مهنياً: حان الوقت لإعادة ترتيب أمورك، وحاول إنجاز أعمالك المتراكمة عليك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

برج العقرب

عاطفياً: الوقت مناسب للافصاح عن حبك، وحاول أن تتخلى عن الخجل والتوتر.

مهنياً: فرصة جيدة أمامك إذا كنت تبحث عن وظيفة، فلا تدع القلق يتحكم فيك وثق في قدراتك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

برج القوس_6

عاطفياً: قد تقضي بعض الوقت مع شريك حياتك، تسترجع معه الذكريات الجميلة.

مهنياً: لا تبالغ في إجهاد عقلك وجسدك في عملك.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

برج الجدي_2

عاطفياً: تفاجئ من تحب بقضاء عطلة معه بعيدا عن زحام العمل والروتين.

مهنياً: من المحتمل أن تقع في بعض المشاكل التي تشعرك بالإحباط وعدم الثقة بالآخرين.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

برج الدلو_4

عاطفياً: عليك الاهتمام بعلاقتك العاطفية أكثر من ذلك هذا الأسبوع.

مهنياً: حاول الاستمتاع هذا الأسبوع من خلال الخروج مع أصدقائك المفضليين، ولا تفكر في الماضي.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

برج الحوت_5

عاطفياً: في منتصف هذا الأسبوع ستقابل حبيب قديم لك، فكن مستعدا.

مهنياً: تشهد تألقا على الصعيد المهني خلال هذا الأسبوع وهذا يعود بشكل إيجابي عليك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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