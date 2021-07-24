حظك هذا الأسبوع: الحوت يقابل حبيبه القديم.. وتحدٍ للسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope":
- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):
عاطفياً: لا تتفاعل مع شريك حياتك بالشكل الذي يصيبك بضرر صحي، وحاول التحكم في مشاعرك.
مهنياً: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.
- برج الثور (21 إبريل-21 مايو):
عاطفياً: حاول أن تستخدم المنطق في حل مشكلاتك مع شريك حياتك.
مهنياً: العمل يتطلب منك مزيدا من الجهد خلال هذا الأسبوع لتتمكن من أداء ما عليك من مهام.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: عليك أن تفكر جيدا قبل الإقبال على أى خطوة هامة مع شريكك.
مهنياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، وإذا قسوت على نفسك فسوف تنهار.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: استغل الطقس للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق مع شريكك.
مهنياً: أمامك تحديات كبيرة على الصعيد المهني، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: من المحتمل أن تتخذ خطوة جديدة في أمور حياتك مع شريكك، فلا تقلق وانطلق.
مهنياً: خبرات كثيرة تكتسبها هذا الأسبوع من زملاء العمل الأقدم منك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية مع شريك حياتك، فانتهز الفرصة واخبره بكل ما يدور في ذهنك.
مهنياً: يوم سعيد بجانب أصدقائك، وتسمع خبرا سارا يتعلق بإنجاز عمل ما لأحد منكم.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: قد تبدأ علاقة حب جديدة تغير مسار حياتك، وتشعرك بالسعادة و راحة البال.
مهنياً: حان الوقت لإعادة ترتيب أمورك، وحاول إنجاز أعمالك المتراكمة عليك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: الوقت مناسب للافصاح عن حبك، وحاول أن تتخلى عن الخجل والتوتر.
مهنياً: فرصة جيدة أمامك إذا كنت تبحث عن وظيفة، فلا تدع القلق يتحكم فيك وثق في قدراتك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: قد تقضي بعض الوقت مع شريك حياتك، تسترجع معه الذكريات الجميلة.
مهنياً: لا تبالغ في إجهاد عقلك وجسدك في عملك.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: تفاجئ من تحب بقضاء عطلة معه بعيدا عن زحام العمل والروتين.
مهنياً: من المحتمل أن تقع في بعض المشاكل التي تشعرك بالإحباط وعدم الثقة بالآخرين.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: عليك الاهتمام بعلاقتك العاطفية أكثر من ذلك هذا الأسبوع.
مهنياً: حاول الاستمتاع هذا الأسبوع من خلال الخروج مع أصدقائك المفضليين، ولا تفكر في الماضي.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: في منتصف هذا الأسبوع ستقابل حبيب قديم لك، فكن مستعدا.
مهنياً: تشهد تألقا على الصعيد المهني خلال هذا الأسبوع وهذا يعود بشكل إيجابي عليك.