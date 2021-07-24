كيف تحصلين على إطلالة مشرقة في السهرات؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:49 مساءً - تختلف إطلالات السهرات والحفلات عن إطلالات النهار حيث أنها تحتاج منك إلى وقت أكثر لتحديد خياراتك بما يتلاءم مع المناسبة. وغالباً ما تلجأ السيدة إلى اختيار الملابس اللامعة والفاخرة في سهراتها لتحصل على إطلالة مميّزة وأنيقة تجعلها تبدو أشبه بنجمة هوليوودية على السجادة الحمراء.



في ما يأتي 4 خيارات يمكنك اعتمادها لإطلالة مشرقة ولافتة في السهرات



أزياء ميتاليكية

إيزابيل ماران Isabel Marant



تعتبر الأقمشة الميتاليكية، الذهبية أو الفضيّة، من أكثر أنواع الأقمشة التي تزيّن أزياء السهرات والمناسبات الليلية. فهي تزيد من إشراقة الحضور وتساعدك في التألق أكثر. قدّمت علامة إيزابيل ماران Isabel Marant سروالاً قصيراً بقصّة واسعة مصنوع من القماش الميتاليكي باللون الفضيّ، وهو تصميم مميّز يمكنك أن ترتديه في النهار مع توب قطنية باللون الأبيض أو الأسود، ويمكنك أن تتألقي به في سهراتك مع توب كالتي قدّمتها العلامة بكتف واحدة ومزيّنة بالكشكش.

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قماش الترتر

نعيم خان Naeem Khan



هو الرفيق الدائم لأزياء السهرات والمناسبات، يزيد قماش الترتر من فخامة الملابس ويمنحها وهجاً لافتاً. يمكنك أن تختاري فستاناً أو جمبسوت مصنوعين بالكامل من الترتر إذا كنت تبحثين عن إطلالة مشرقة بالكامل، أو بإمكانك أن تختاري هذا السروال من نعيم خان Naeem Khan لإطلالة أنيقة ورصينة في الوقت نفسه. نسّقي مع السروال توب مصنوعة من القماش نفسه إنما بلون مغاير لأناقة لافتة في السهرات.

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الشراشيب

باكو رابان Paco Rabanne



ظهرت الشراشيب بشكل لافت في المجموعات التي قدّمتها الدور العالمية، وهي ليست بالصيحة الجديدة حيث رأيناها في موسم عدّة سابقة. وفي مجموعات ملابس السهرات، دخلت الشراشيب لتزيد من حيويّة التصميم، وقد لفتتنا دار باكو رابان Paco Rabanne التي اعتمدت هذه الصيحة بأسلوب فريد حيث اختارت الدوائر الذهبية بأحجام كبيرة لتزيّن بها الفستان وتجمع بين حيوية الشراشيب ووهج لونها.

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ألوان النيون

سبورتماكس



على الرغم من أن درجات النيون غالباً ما تُعتمد في إطلالات النهار، فإن مزجها مع أقمشة فاخرة وميتاليكية سيجعلها خياراً مناسباً لسهرات. قدّمت علامة سبورتماكس سروالاً من الجلد بدرجات الأزرق الفاقعة، يمكنك أن تختاريه في النهار مع إطلالة مماثلة للتي قدّمتها العلامة، أو أن تنسّقيه مع توب فاخرة من الدانتيل لسهراتك.

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