إطلالات صيفية منعشة من هلا عبدالله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:49 مساءً - استطاعت مصمّمة المجوهرات والفاشينيستا السعودية هلا عبدالله أن تتصدّر قائمة الشخصيات العربية التي تحصد نسبة متابعة عالية لا سيما على حسابها على انستغرام حيث تخطى عدد المتابعين لها المليوني متابع. وتشارك هلا متابعي حسابها أحدث إطلالاتها التي تتألق بها لا سيما خلال فصل الصيف الجاري.



إطلالة بالفستان القميص

الصورة من حساب هلا عبدالله على انستغرام

في هذه الإطلالة اختارت فستاناً قصيراً على شكل قميص أو توب بولو من علامة غوتشي Gucci، نسّقت معه حقيبة من العلامة نفسها وتحديداً من مجموعة Horsebit 1955، وانتعلت حذاء صندل مسطّح لتحافظ على النمط الكاجوال والمريح في إطلالتها.

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إطلالة ملوّنة

الصورة من حساب هلا عبدالله على انستغرام



في إحدى رحلاتها السياحية اختارت هلا عبدالله طقماً مؤلفاً من كروب توب وتنورة قصيرة ملفوفة، بقماش مموّج بالألوان من علامة إيميليو بوتشي Emilio Pucci، نسّقت معه حقيبة باللون البنفسجي الفاتح من غوتشي Gucci.



إطلالة للشاطئ

الصورة من حساب هلا عبدالله على انستغرام



خلال نزهة إلى الشاطئ تألقت هلا عبدالله بإطلالة صيفية منعشة موقّعة من علامة إيترو Etro. فاختارت شورت قصير مطبّع برسومات العلامة التقليدية مع توب قطنية باللون الأبيض وحزام باللون الأخضر مع بكلة معدنية ضخمة. ونسّقت مع إطلالتها هذه مجوهرات من دار ميسيكا باريس Messika Paris لتضفي مزيداً من الفخامة على طلّتها.

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إطلالة برتقالية

الصورة من حساب هلا عبدالله على انستغرام



من دار فندي Fendi اختارت هلا عبدالله هذا الفستان القصير ذات تصميم القميص بأكمام طويلة، مع حزام عريض من القماش يحدّد الخصر بأسلوب عصري. هي من الإطلالات التي تناسب مشاوير الصيف وتزيد من إشراقة إطلالتك.



إطلالة بالكروشيه

الصورة من حساب هلا عبدالله على انستغرام

استطاع قماش الكروشيه أن يدخل عالم الموضة من بابه الواسع منذ مواسم عدة. وقد اختارت هلا عبد الله أن تواكب هذه الصيحة من خلال هذه الإطلالة المؤلفة من شورت وكروب توب باللون الأبيض مع كنزة من الكروشيه باللون الزهري من علامة أكني ستوديوز Acne Studios ونسّقت مع إطلالتها حقيبة من القشّ من علامة لويفي Loewe.