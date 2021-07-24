للرجل: طرق تنسيق البليزر مع الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:49 مساءً - لاقت موضة تنسيق البليزر الرسمي أو الكاجوال مع الجينز رواجاً واسعاً في الآونة الأخيرة، سواء في عالم الأزياء الرجالية أو النسائية، لذا فقد قدمت أشهر الماركات العالمية تصاميم مختلفة من القماش والجينز، وفي السطور التالية رصدنا لك موديلات بليزر لتنسيقه مع الجينز لمختلف الإطلالات اليومية أو الذهاب إلى العمل.

وفي هذا الألبوم جمع لك "الخليج 365.نت" موديلات للبناطيل الجينز وطرق تنسيقها مع البليزر لصيف ٢٠٢١.



بليزر باللون الرمادي من علامة برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli

بليزر باللون الرمادي من برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucineli



تعتبر موضة تنسيق الجينز على البليزر من أكثر الموديلات الرائجة خلال هذا الموسم سواء الرجل أو المرأة، لذا فقد اخترنا لك هذا التصميم من علامة برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli لبنطلون جينز ذي أرجل ضيقة مصمم باللون الأزرق الفاتح مع اللون الثلجي الفاتح وجاء بكسرات في نهاية الأرجل لإطلالة عصرية جذابة.

ويُمكن تنسيق هذا البنطلون مع بليزر رسمي باللون الرمادي وقميص باللون الأبيض مع ربطة عنق باللون الرمادي الفاتح وحذاء باللون الأسود.





بليزر باللون الأسود من ماركة دونداب Dondup

بليزر باللون الأسود من دونداب Dondup





لإطلالة أكثر عصرية قدمت ماركة دونداب Dondup هذا التصميم الأنيق لبنطلون جينز يجمع بين اللون الأزرق الداكن واللون الثلجي الفاتح، وجاء البنطلون بأرجل ضيقة وبكسرات خفيفة من الأمام على الساقين.

ويُمكنك اختيار هذا البنطلون مع بليزر بأكمام طويلة باللون الأسود وبياقة عريضة أو بليزر جينز باللون الأزرق مع قميص باللون الرمادي، مع حزام من الجلد باللون البُني.





بليزر باللون الأبيض من علامة إليفانتي Eleventy

بليزر باللون الأبيض من إليفانتي Eleventy





إذا كنت تبحث عن بليزر مع بنطلون جينز يناسب المناسبات الكاجوال أو حفلات الزفاف، يُمكنك الاستعانة بهذا التصميم من علامة إليفانتي Eleventy لبنطلون مصمم بأرجل ضيقة قصيرة، حيث صُمم بثنيات عند الكاحل وجاء البنطلون بدرجات اللون الأزرق.

ويُمكن اعتماد هذا البنطلون مع بليزر طويل باللون الأبيض بأزرار كبيرة وياقة عريضة وقميص كاروه، أو قميص باللون الأسود مع حذاء رياضي باللون الأبيض أو رمادي.





بليزر كاجوال باللون الرمادي الفاتح من ماركة إيمانويل أونغارو Emanuel Ungaro

بليزر باللون الرمادي الفاتح من إيمانويل أونغارو Emanuel Ungaro





قدمت ماركة إيمانويل أونغارو Emanuel Ungaro العديد من التصاميم الراقية والمناسبة للرجل العصري لصيف ٢٠٢١، لذا فقد أعجبنا منها هذا التصميم لبنطلون طويل يجمع بين اللونين الأزرق الداكن والفاتح، وجاء البنطلون بأرجل ضيقة من فوق وواسعة من الأسفل.

ويُمكنك ارتداء هذا البنطلون مع بليزر طويل صُمم من القماش باللون الرمادي الفاتح وبياقة عريضة مصممة بأسلوب جذاب مع جيوب أمامية كبيرة، وتيشرت باللون الأبيض وحذاء رياضي باللون الأبيض.