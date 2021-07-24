طريقة عمل المربى.. تعلمي تحضيرها بأكثر من فاكهة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المربى من أكثر الوصفات التي تبحث عنها سيدات البيوت، إذ أنها من المنتجات الرئيسية في المنزل، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها الشهي، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، كما يمكن إعدادها بأكثر من نكهة فاكهة مختلفة، وإعطائها لأطفالك.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» طريقة عمل المربى، بأكثر من وصفة مختلفة وسهلة، بدلًا من شرائها من الخارج بثمن أغلى، فإعدادها في المنزل لن يكلف الكثير.

طريقة مربى الجوافة

مقادير عمل مربى الجوافة

1 كيلو جوافة

نصف كيلو سكر

ليمون

طريقة عمل مربى الجوافة

اسلقى الجوافة.

اضربيها فى الخلاط.

ثم ضعى السكر والليمون.

تقدم فور إعدادها.

مربى المانجو

مقادير عمل مربى المانجو

كيلو مانجو

نصف كيلو سكر

ليمونة شرائح

طريقة عمل مربى المانجو

نضع جميع المقادير على النار حتى السواء وتقدم باردة

مربى العنب

مقادير عمل مربى العنب

كيلو عنب أحمر

ثلثا كيلو سكر

ملعقة عصير ليمون

تفاحة

طريقة عمل مربى العنب

يقلب السكر مع العنب على النار حتى الغليان ثم نضع عصير ليمونة

ينزع الريم كلما ظهر و يترك حتى النضج ثم تعبأ فى برطمانات.

مربى الطماطم

مقادير عمل مربى الطماطم

2 كيلو طماطم ناشفة

1 ونصف كيلو سكر

عصير 2 ليمونة أو ربع معلقة ملح ليمون

قرنفل

طريقة عمل مربى الطماطم

على النار اسلقي الطماطم لمدة 3 دقائق في ماء مغلي لتتمكني من تقشيرها.

انزعي منها البذر ثم ضعيها على النار بدون اي ماء فقط ضيفي السكر وقلبيها من وقت إلى آخر، ثم أضيفي الليمون أو ملح الليمون وقبل تمام النضج أضيفي القرنفل حسب الرغبة

احفظيها في برطمان محكم وبالهنا

مربى فراولة

مقادير عمل مربى الفراولة

كيلو فراولة

ربع كيلو سكر

كوب عسل جلوكوز

ملعقة كبيرة عصير ليمون

باكو جيلي أحمر

طريقة عمل مربى الفراولة

يخلط السكر والفراولة على النار ويضاف عصير الليمون وعسل الجلوكوز

عند الغليان تترك على نار هادئة لمدة ساعة لتمام النضج

قرب تمام النضج يضاف الجيلي ويقلب ثم تحفظ في برطمان نظيف جاف بعد أن تبرد

مربى جزر بالبنجر

مقادير مربى جزر بالبنجر

كيلو جزر

حبة بنجر مبشورة

2 كوب سكر

كوب عسل جلوكوز

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون

طريقة عمل مربى جزر بالبنجر

يخلط الجزر والبنجر والسكر وعسل الجلوكوز وملح الليمون

يقلب حتى الغليان ويغلظ القوام وتترك لتبرد

تحفظ فى برطمان نظيف مجفف فى الثلاجة وتستخدم

فطائر بالمربى

مقادير عمل فطائر بالمربى

4 كوب دقيق

ثلث كوب سكر

كوب لبن

ثلث كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة قرفة

2 بيضة

مربى

طريقة عمل فطائر بالمربى

اخلطي الدقيق مع السكر والفانيليا والبيكنج بودر والملح والقرفة.

ذوبي الخميرة في قليل من اللبن ثم أضيفيها للخليط.

أضيفي الزيت ثم البيض بالتدريج.

ابدأي في العجن حتى تختلط جميع المكونات وتصبح لديك عجينة طرية ومتماسكة ثم قسميها قطع متساوية.

أفردي العجينة باستخدام نشابة وادهني المربى بداخلها ولفيها على شكل اسطوان وقطعيها ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت وأدخليها الفرن الساخن.

أفردي العجينة وقطعيها دوائر وضعيها في قالب كب كيك مدهون بالزيت وعليها ملعقة مربي

أدخليها فرنا ساخنا حتى تنضج ثم قدمي الفطائر باردة بعد إضافة المربى قبل التقديم.