قصة حب بدأت في عيد ميلاد.. معلومات لا تفوتك عن زوج رولا سعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد، بحفل زفافها، أمس، الذي أقيم وسط عائلتها وعدد من أصدقائها حفاظًا على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وتميزت الفنانة اللبنانية في الزفاف بارتداء 3 فساتين لفتت بهم الأنظار، كما أنها تصدرت «تريند جوجل».

وظهرت «رولا» في فستان منقوش مصنوع من قماش الدانتيل باللون الأبيض، تميزت قصته بفتحة على شكل حرف v في الصدر، وكرانيش من الأسفل، وتزيّنت الإطلالة بتصفيفة شعر مرفوعة ومنسدلة للأسفل، مع مكياج قوي ركّز على رسمة العيون «سموكي».

ونشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابها على «إنستجرام»: «جمهور رولا الحبيب، الفنانة رولا حبت أنها تشارككم فرحتها بأجمل يوم بعمرها، وتخبركم أنه تم يوم أمس زفافها من حبيبها وشريك حياتها المهندس يحيى خضر، اقتصر العرس على الأهل والأصدقاء المقربين بسبب كورونا والأوضاع التي يعيشها البلد، وأحيا الحفل فرقة المجد للزفة البعلبكية للفنون والتراث اللبناني».

وعاشت الفنانة اللبنانية قصة حب مع يحيى خضر، وهو من خارج الوسط الفني، ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن زوج رولا سعد.

من هو زوج رولا سعد؟

- سوري لكنه يحمل أصول فلسطينية.

- اسمه يحيي خضر، وهو من خارج الوسط الفني إذ يعمل مهندسا.

- لقاؤهما الأول كان في حفل عيد ميلادها الماضي، حين تواجدت في بيروت، ومن وقتها بدأت علاقة الصداقة.

- تطورت الصداقة إلى حب بعدما جمعتهما المكالمات والعديد من المواقف، ثم اعترف لها بحبه، خاصة بعدما عادت إلى مصر في فترة، ووقتها شعر الثنائي بالاشتياق لبعضهما.

- تمت خطبتهما في شهر يناير الماضي، في ليلة رأس السنة، وقالت وقتها في برنامج «et بالعربي»: «بالفعل اتخطبنا في رأس السنة واحتفلنا مع أصحابي وشقيقتي، اسمه يحيى يقيم في أمريكا وأصله فلسطيني، وبنحب بعضنا».