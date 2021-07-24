رغم التورتة والحفل.. مروان خوري ينفي زواجه: «مش دلوقتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس، تم تداول الأنباء حول زواج الفنان اللبناني مروان خوري، واحتفاله بزواجه بين الأصدقاء، لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ نفى الفنان عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موضحًا حقيقة الحفل، ومعلنًا عن موعد الزفاف الحقيقي.

وظهر «مروان» في عدد من الصور والفيديوهات له مع حبيبته، بالأمس، وهو ما جعل البعض يزعم أنه حفل زفافه، خاصة بعد انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتلفون بتقطيع قالب الحلوى ومكتوب عليه «عريس وعروسة»، كما ظهرت خطيبته وهي مرتدية تاج من الورود على رأسها وتمسك باقة من الأزهار.

وأوضح «مروان» عبر «تويتر»: «أود أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة إنني لم أتزوج رسميًا بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وأن الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر».

ارتباط مروان خوري بفتاة خارج الوسط

وكان الفنان اللبناني مروان خوري، أعلن خلال حواره في برنامج «ET بالعربي» عن ارتباطه العاطفي بفتاة خارج الوسط الفني، وأنه أصبح يريد الاستقرار والحياة الزوجية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم، سوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.

وأوضح «مروان» أنه أحبها لأنها تحب شخصيته وبينهما انسجام كبير، خاصة أنه يوجد جزء به خاص به كرجل بعيد عما يقدمه في الأغاني، وقال إن أهم شيء في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مؤكدا أنه يحب المرأة الشرقية وأنه متملك بالعلاقة، بالرغم من أنه يحب أن تكون المرأة لها شخصيتها ولكنه في العلاقة العاطفية شقي ومتملك منها.