أم تفقد القدرة على النوم بسبب اسم ابنتها: «مكنتش أعرف معناه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش امرأة بريطانية معاناة كبيرة لسبب غريب يتمثل في خوفها على ابنتها من التنمر الذي قد تتعرض له، بسبب اسمها الذي يمكن أن يتسبب بمشكلات لها مستقبلا.

أطلقت الأم على ابنتها اسم «أليكسا»، ولكنها أدركت بعد التسمية أن الاسم مرتبط بمساعد أمازون أليكسا، وأنه يمكن أن يتسبب لمشاكل لها في المستقبل مما يعرضها للتنمر، مما أفقد الأم القدرة على النوم بشكل طبيعي خوفا على ابنتها.

وعبرت الأم في بداية تسمية الطفلة عن سعادتها بالاسم قبل التعرف على معناه الحقيقي، وبحسب ما ذكره موقع «ميرور» البريطاني، قالت الأم: «أنا متأكدة بأن طفلتي أليكسا ستتعرض للمضايقة بسبب اسمها، وفي كثير من الأيام أفقد القدرة على النوم بسبب هذا الأمر، أعتقد بأنني إذا فكرت بتغيير اسم طفلتي فإن القاضي سيوافق على ذلك».

وتابعت: «إنه اسم جميل وهو يناسبها حقا، لكني مؤخرا تلقيت تعليقات من الأطفال والكبار، حول الاسم حتى والدي يفضل تغيير اسم ابنتي».

ونصحها أصدقاؤها بعدم تغيير اسم ابنتها، مبررين ذلك بأن المساعد «إليكسا» لن تكون متواجدة لفترة طويلة.

حملة أليكسا هي إنسانة

ولم تكن هذه المرأة الوحيدة التي تعاني من نفس المشكلة، ففي الولايات المتحدة، بدأت أم تدعى لورين جونسون من ولاية ماساتشوستس، حملة تحت شعار «أليكسا هي إنسانة»، لتسليط الضوء على عدم اعتبار الأسم مقتصرا على مساعد أمازون أليكسا.

خطورة قلة النوم على الصحة

من ـضرار قلة النوم على الصحة كما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

تضعف الصحة العقلية.

يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي على المزاج ويزيد من مستويات التوتر.

خفض الذاكرة والقدرة على التعلم.

وجد الباحثون أن خمس ساعات فقط من النوم المفقود في فترة 24 ساعة يمكن أن تقطع الاتصال بين الخلايا العصبية في الحصين، منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

جعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة إلى تنشيط نظام الكانابينويد الداخلي في الجسم، ما يزيد الشهية للأطعمة غير الصحية مثل الحلوى.