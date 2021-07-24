«أولادنا مش عباقرة».. فيزياء الثانوية العامة يثير غضب أولياء الأمور

القاهرة - سمر حسين - ماما

«الامتحان صعب والوقت مش كفاية، 50 سؤال كتير وأولادنا مش عباقرة».. بهذه الجملة، أعربت نهى سيد، ولي أمر طالبة في الثانوية العامة بالشعبة العلمية، لـ«هن»، عن انزعاجها من امتحان الفيزياء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، وشكا منه كثيرون بسبب ما وصفوه بأنّه «أسئلة صعبة وتحتاج إلى كثير من الوقت للتفكير» فضلا عن شكوى أخرى من طول الامتحان.

امتحان الفيزياء صعب ومعقد

لم تختلف وجهة نظر سامية طه، ولي أمر طالبة بالثانوية العامة، عن سابقتها، حيث وصفت الامتحان بأنّه «صعب ومعقد»، متمنيّة الرأفة بالطلاب: «الامتحان محتاج وقت أطول للإجابة بسبب طول اسئلته وصعوبة جزء كبير منها».

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: أسئلة الامتحان ليست معتادة

داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، علقت عبر صفحة الائتلاف بفيس بوك، على مستوى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة، قائلة إنّه جاء صعبا، ولم يأت من المصادر التي طلبت الوزارة من الطلاب الاهتمام بها الطالب: «أسئلة الامتحان لم تكن معتادة، والامتحان بحاجة إلى وقت أطول، كما أنّه يحتاج إلى تركيز وتفكير».

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنّه رغم الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة الغش، ما يزال تداول الامتحانات مستمر، ما يثير غضب أولياء الأمور والطلاب المجتهدين.

نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد، حيث تتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة الدخول بالكتاب المدرسي وعليه ملاحظات الطالب مهما كان حجمها، مع منع دخول الملازم أو الكتب الخارجية.

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، ووصل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقة.