6 أطعمة صيفية تساعدك في التغلب على الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يجعلك الطقس الحار تشعر بالجفاف والدوار، لذا يجب على المرء الحفاظ على رطوبته، وذلك عن طريق تناول الماء وأيضًا الأطعمة الغذائية التي تضيف الماء إلى جسمك وتبقيك منتعشًا.

وهنا نستعرض لكم، أبرز الأطعمة الصيفية التي تساعدك في التغلب على الطقس الحار، وفق ما جاء في موقعي "indianexpress" و"ndtv".

1. البطيخ:

يتكون من 92 % من الماء، وهو فاكهة ترطيب ممتازة، كما أنه غني بالليكوبين ومضادات الأكسدة والفيتامينات A وB6 وC والبوتاسيوم والأحماض الأمينية.

2. الخيار:

يوصي بتناوله في الطقس الحار، نظرا لأنه يزيل السموم من الجسم، ويحافظ على رطوبتك، بالإضافة إلى أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

3. الكرفس:

بسبب احتوائه على 95 % من الماء، ما يجعله خيارًا جيدًا للحفاظ على مستويات السوائل اللازمة مرتفعة، ويمكنك تناوله كعصير أيضا.

4. الزبادي:

لا يعزز الزبادي المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العظام، كما أنه مثالي للأكل في الصيف، ويمكنك أيضًا الاستمتاع به على شكل زبادي مثلج.

5. القرنبيط:

يعتبر من الخضروات الصليبية، الغنية بفيتامين سي والعديد من المعادن والمغذيات الدقيقة، فضلا عن يحافظ على رطوبة الجسم في فصل الصيف.

6. الفاصوليا الخضراء:

الفاصوليا الخضراء مرطبة بشكل مدهش وهي رائعة لبشرتك أيضًا، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، فهي مصدر ممتاز لفيتامين K والمنجنيز والألياف وفيتامين سي.