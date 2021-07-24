كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة.. ومفاجأة بشأن الأجسام المضادة لدى المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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اكتشاف سلالة جديدة في بريطانيا

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكرت صحيفة Mirrorنقلا عن مختصين أنه «حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج، وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل، وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة بشأن الأجسام المضادة لدى المتعافين

يمكن كشف أجسام مضادة لدى من تعافوا من "كوفيد – 19" حتى بعد مرور عام واحد من إصابتهم بالفيروس التاجي، توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء في المعهد الفنلندي القومي للصحة والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان نشره المعهد استنادا إلى نتائج البحث العلمي، وشارك في البحث 367 شخصا أصيبوا بالفيروس التاجي ربيع عام 2020 ولم يصابوا مرة أخرى ولم يخضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأشار المعهد إلى أن الكثيرين منهم اكتشفت لديهم أجسام مضادة بعد مرور عام واحد، إلا أن عددها يقل بمقدار الثلث تقريبا عن عدد الأجسام المضادة لديهم بعد مرور نصف العام من التعافي من "كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.

سبب الانتشار السريع لمتغيّر "دلتا" الهندي حول العالم

اكتشف علماء سبب كون سلالة "دلتا" الهندية أكثر عدوى وانتشارها حول العالم بسرعة كبيرة، وفحص العلماء في مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، الأشخاص المصابين بالطفرة، والمعروفة أيضا باسم B.1.617.2.

وجدوا أنها تصنع نسخا من نفسها بسرعة أكبر وفترة حضانة أقصر من السلالات السابقة، وصُنّف المتحوّر، الذي حُدد لأول مرة في الهند في سبتمبر، على أنه "متحور مزدوج" من قبل وزارة الصحة الهندية، لأنه يحمل طفرتين: L452R وE484Q. وفقا لروسيا اليوم.