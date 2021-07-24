7 أخطاء احذر ارتكابها في أيام الصيف الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الأشخاص في فصل الصيف دون معرفة خطورتها.

وحذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، من بعض الأفعال خلال فصل الصيف، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

1- تناول المياه من زجاجات بلاستيكية ظلت فترات طويلة معرضة لأشعة الشمس.

2- الجلوس مباشرة بملابس مبللة بالعرق أمام أجهزة التكييف والمراوح.

3- الاستحمام بمياه ساخنة.

4- ارتداء ملابس داكنة اللون أثناء الخروج نهارا.

5- الوقوف فترات طويلة تحت أشعة شمس الظهيرة بدون غطاء الرأس مثل كاب أو قبعة.

6- ترك زجاجات العطور أو الكحول أو أي بخاخات معطرة بالسيارة أثناء وقوفها في الشمس.

7- قلة تناول المياه، حيث يحتاج الجسم ما لا يقل عن 8 أكواب مياه يوميا.