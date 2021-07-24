منها تدهور وظائف الكلى.. 8 طرق يؤثر بها الاكتئاب على جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأعياد تعتبر مصدر للسعادة والبهجة، ولكن على النقيض الآخر يشعر الكثير من الأشخاص بالاكتئاب خلال هذه الفترة.

والاكتئاب لا يغير الحالة النفسية فحسب، بل يغير الجسم أيضًا، كما أنه يؤثر على الصحة الجسدية ويمكن أن يسبب أمراضًا خطيرة أخرى، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1-تدهور وظائف الكلى:

يؤثر الاكتئاب على كل من الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة والذين لديهم كلى سليمة، كما أنه يسرع من تطور المرض، وقد يكون أحد الأسباب المحتملة هو زيادة البروتينات الالتهابية التي تؤدي إلى عمليات المناعة الذاتية.

2- مشاكل الجهاز الهضمي:

يرتبط دماغنا ارتباطًا وثيقًا بالجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤثر الاكتئاب على الجهاز الهضمي، ويمكن لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي أن يشعروا بمزيد من آلام البطن.

3- مرض السكر:

يزيد الاكتئاب من مستوى هرمونات التوتر ويمكن أن تؤثر بدورها على مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ويعمل هذا الارتباط في كلا الاتجاهين، ومن المرجح أن يعاني مرضى السكري من الاكتئاب.

4- خطر الإصابة بنوبة قلبية:

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. يمكن أن يكون لهرمونات التوتر التي ذكرناها سابقًا تأثير سلبي على القلب.

5- مشاكل الأوعية الدموية:

يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بكونه خطرًا على القلب، كما أن ارتفاع ضغط الدم يقلل من تدفق الدم في الأوعية حيث أنها تتقلص وتصبح هشة، وهذا يضر الأوعية الدموية ولا يمكنها جلب ما يكفي من المغذيات والأكسجين إلى الخلايا والأنسجة.

6- آلام الظهر:

الاكتئاب يمكن أن يسبب ألما مزمنا، وقد يحدث بسبب الالتهاب كرد فعل للجسم للاكتئاب.

7- مشاكل الذاكرة والصداع:

يمكن أن يتسبب الاكتئاب في فقدان الذاكرة على المدى القصير والارتباك، وتجعل هذه الحالة الأشخاص أكثر نسيانًا وتعيق قدرتهم على التركيز، ويمكن أن يسبب أيضًا صداعًا نابضًا مزمنًا يسمى "صداع التوتر"، يأتي على شكل نبضات خفيفة بشكل رئيسي حول الحاجبين.

8- التهاب المفاصل:

يمكن أن يسبب الاكتئاب التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤثر الاكتئاب أيضًا على مسار التهاب المفاصل ويزيد من سوء نتيجة التهاب المفاصل.