كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 04:34 مساءً - في الواقع لا يمكن تصنيف العطورعلى أنها شتوية أو صيفية؛ فهناك الكثير من العطور المناسبة للفصلين، والمهم أن تعرف المرأة كيف تختار ما يلائمها من العطور، وتعي أهمية استخدامها في المكان والزمان المناسبين؛ لمنحها التألق والتميز، واليوم نرصد لكِ عدة تركيبات لعطور مناسبة للصيف والشتاء لتستخدميها في إطلالاتك المختلفة.



عطور للصيف والشتاء:



عطر ليبر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عطر ليبر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent



يُصَمَّمُ هذا العطر الأنثوي الجديد من إيف سان لوران بحُرِّيَّة العيش مع كل شيء بشكل زائد، ليعبِّر عن كل امرأة قوية وجريئة وحرة، وهو يجمع بين أزهار اللافندر الأولى والحسية الحارقة لزهرة البرتقال من المغرب وجرأة الخزامى من فرنسا بلمسة أنثوية، ويأتي بزجاجة كوتور حادة الزوايا مزينة باكسسوار فاخر ضخم يلتف على شعار كاساندر الأيقوني بحُرِّيَّة، ويُرصّع على الزجاج كجوهرة تكتمل بسلاسل ذهبية مثيرة وغطاء غير متناظر مطلي باللاكر الأسود.

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عطر غوتشي بلوم أو دو برفان Gucci

عطر غوتشي بلوم أو دو برفان Cucci



يجذب عطر بلوم أو دو برفان روح امرأة غوتشي المعاصرة والمتنوعة والفطرية، وهو أول عطر من تصميم المدير الإبداعي لدار غوتشي، أليساندرو ميشيل، حيث تم إنتاج عطر بلوم ليتفتح مثل اسمه الذي يجعلكِ تتصورين حديقة مزدهرة، كما تضيف روائح مسك الروم والياسمين الطبيعي عبيراً من الأزهار الغنية والجذابة على البشرة ليضفي رائحة لافتة مع نبات كيكوال الهندي، الذي يتغير لونه عندما يزدهر، وتعكس الحملة قدرة عطر بلوم على نقل مستخدميه إلى الحديقة المزهرة المُسْتَوْحَى منها.

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عطر لو برفوم من إيلي صعب Elie saab

عطر لو برفوم من إيلي صعب Elie saab



يُبتكر هذا العطر بنفحات زهر البرتقال والباتشولي المميزة لعلامة إيلي صعب بواسطة مايا ليرنوت، لتعيد خبيرة صناعة العطور الشابة تفسير رؤية إيلي صعب للطابع الملكي العصري بعبير زهري عنبري، وتُضفي الأنوثة المفعمة بالحيوية، ويتألق العطر بروح الماندرين التي تلقي على ضوئها رائحة مشرقة، ويكشف قلبها النبيل عن وجهين لملكة الزهور وروح الورد والورد البلغاري مع زهر البرتقال اللبناني الثمين والمقطر من أزهار البرتقال المزروعة في كوتوريير، ويمتزج دربها الملكي لروح الباتشولي الأندونيسي الناعم وخلاصة خشب الصندل الهندي الكريمي مع العنبر والفانيلا في إطار ملوكي عظيم يدوم طويلاً.

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ميزون روز بيونيا فلورال من لانكوم Lancome

ميزون روز بيونيا فلورال من لانكوم Lancome



يجمع هذا العطر الزهري بين روائح نبات الفاوانيا والورد، ويسمو بانتشار كبير بينما لا تزال تفوح منه رائحة مسك رقيق، وتتألق رائحة الزهور الدمشقية في هذا العطر النسائي، والتي تأخذها من الرائحة الفاكهية لتوت العليق وكمية قليلة من التوت الوردي وأزهار الفاوانيا؛ لمنحك رائحة جذابة في كل الفصول.

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