الامارات | غضب في الأردن من تصريحات انتقدت طريقة ذبح الاضاحي ووصفتها بـ «طقوس غير مبررة تفتقر للرحمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الأردن من تصريحات انتقدت طريقة ذبح الاضاحي ووصفتها بـ «طقوس غير مبررة تفتقر للرحمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت تصريحات عضوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفاء الخضراء، التي انتقدت فيها طريقة ذبح الاضاحي، موجة واسعة من الغضب الشعبي في الأردن، مادفعها إلى الاستقالة، حسب عدد من الصحف المحلية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الأردنية، تم قبول استقالة الخضراء، التي تزاول عملها منذ اقل من شهر، بسبب الغضب الشعبي الكبير من تصريحاتها التي ادلت فيها عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، حيث قالت «إن العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة».

وأردفت أن «ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي».

وعبر المئات من الأردنيين عن غضبهم من تصريحات الخضراء، حتى وصل الحد بهم للمطالبة باستقالتها في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل هاشتاغ #إقالة_وفاء_الخضرا، يتصدر موقع«تويتر» في الاردن.

وهاجمت تغريدات على «تويتر» الخضراء، بالقول «من لا يعجبه ديننا ودستور بلادنا ويتهجم على شرائعنا فنحن أيضا لا نريده». واتهمت تغريدات آخرى تصريحات الخضراء بأنها «تهين أكثر من مليار مسلم».

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