«ملكي وبيج ودانتيل».. رولا سعد تخطف الأنظار بـ3 إطلالات في حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بـ3 إطلالات مختلفة ومميزة، ظهرت الفنانة رولا سعد في حفل زفافها على المهندس يحيى خضر، وهو فلسطيني الجنسية، الذي أُقيم أمس بحضور العائلة فقط، نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أطلت رولا بفستان منقوش مصنوع من قماش الدانتيل باللون الأبيض، تميز قصته بفتحة على شكل حرف v في الصدر، وكرانيش من الأسفل، وتزيّنت الإطلالة بتصفيفة شعر مرفوعة ومنسدلة للأسفل، مع مكياج قوي ركّز على رسمة العيون «سموكي».

وجاءت الإطلالة الثانية لرولا سعد، بفستان بسيط من اللون البيج وحذاء له كعب عالٍ لونه ذهبي، وزينت الإطلالة بتصفيفة شعر منسدل وطوق من الورد على جبينها.

وجاء الفستان الثالث مختلفا، حيث ظهرت رولا بشكل أقرب إلى الأميرات، وزينت شعرها بتاج، مع تصفيفة شعر مرفوع ومنسدل إلى الأسفل.

رولا سعد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

ونشرت رولا سعد، صورا لها بفستان زفافها الذي حضرته أسرة العروسين، على المهندس يحيى خضر، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بإنستجرام، كما شاركت متابعيها بأحدث صور لها من حفل زفافها أمس، حيث اقتصر الحضور على العائلة فقط بسبب ظروف فيروس كورونا، وعلقت على الصور: «جمهور رولا الحبيب، الفنانة رولا حبت تشارككم فرحتها بأجمل يوم بعمرها، وتخبركم إنه تم يوم أمس زفافها من حبيبها وشريك حياتها المهندس يحيى خضر، واقتصر العرس على الأهل والأصدقاء المقربون بسبب كورونا والأوضاع التي يعيشها البلد».

وتابعت: «أحيا الحفل فرقة المجد للزفة البعلبكية للفنون والتراث اللبناني، وأغنية خاصة بشريك عمرها يحيى، كلمات وألحان وتوزيع طوني سابا، غنتها بهذه المناسبة، وتم كتابتها وتلحينها قبل يومين من الزفاف، واختارت فستان الزفاف من المصممة اللبنانية ميراي داغر، واهتم بإطلالتها مصفف الشعر إيلي أبوزيد، والميكب آرتست الصديقة سارة حسن».