«أمهات مصر» عن امتحان فيزياء الثانوية العامة: صعب ويحتاج إلى وقت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنّ إمتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاء صعبا على أغلب الطلاب، موضحة أنّ الاتحاد رصد آراء أولياء أمور الطلاب في أغلب محافظات الجمهورية، حيث شكا معظمهم من ضيق وقت الامتحان الذي لا يكفي للإجابة علي جميع الأسئلة، فضلا عن صعوبة أغلب الأسئلة التي تحتاج إلى التفكير للإجابة على 50 سؤالا، بينما ذكر بعض أولياء الأمور، أنّ الامتحان كان أفضل من الكيمياء عدا بعض الأسئلة.

واستنكرت عبير، في بيان عنها، ما أقدم عليه بعض الطلاب، بشأن تسريب صور الامتحان على صفحات السوشيال ميديا، مؤكدة أنّهم بذلك يضرون أنفسهم ويضيعون مستقبلهم من جانب، ومن جانب آخر يضرون زملاءهم ويحاولون القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أنّ الطالب الذي يسرّب الامتحان لا يدري ماذا يفعل، وأنّ ما يفعله جريمة، أو فعل مقصود وموجه لتشويه صورة الوزارة والدولة، مطالبه بمحاسبة جميع المخالفين للقانون والمتسببين في أي تسريب.

وأضافت عبير، موجّهة حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائلة: «وعوا ولادكم بخطورة الغش والتسريب، وكمان حرام شرعا، ومخالف للقانون لأنه جريمة يعاقب عليها من يأتي بها».

استكمال امتحانات الثانوية العامة

واستأنف طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام بعد توقف دام 5 أيام، بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدون امتحان مادة الفيزياء بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، داخل 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تصحيح الامتحان إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.