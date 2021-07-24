طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات.. بخطوات بسيطة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكفتة من الأكلات المفضلة للكثيرين، باختلاف طرق طهيها، فهي من الأكلات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المحلات، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات

المقادير:

لحمة مفرومة.

بصل.

بهارات.

بقدونس.

طماطم.

زيت عباد الشمس.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات بالخطوات

فرم البصل جيدا وتصفيته من المياه. خلط البصل مع اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل وفرمها في كبة كهربائية حتى تتحول إلى عجينة متماسكة. بشر الطماطم وخلطها مع ماء البصل. تشكيل عجينة على أسياخ خشبية ويتم ترطيبها بخليط ماء البصل والطماطم ثم توضع على شواية ساخنة. توضع في صينية وتدخل إلى فرن ساخن لاستكمال النضج.

طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم

المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح.

3 بصلات متوسطة الحجم.

1 عيش فينو أو كيزر.

كوب ماء.

نصف كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم بالخطوات