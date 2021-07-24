طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات.. بخطوات بسيطة وسهلة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
01:49 م | السبت 24 يوليو 2021
الكفتة من الأكلات المفضلة للكثيرين، باختلاف طرق طهيها، فهي من الأكلات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المحلات، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على سي بي سي سفرة.
طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات
المقادير:
- لحمة مفرومة.
- بصل.
- بهارات.
- بقدونس.
- طماطم.
- زيت عباد الشمس.
- ملح.
- فلفل.
طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات بالخطوات
- فرم البصل جيدا وتصفيته من المياه.
- خلط البصل مع اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل وفرمها في كبة كهربائية حتى تتحول إلى عجينة متماسكة.
- بشر الطماطم وخلطها مع ماء البصل.
- تشكيل عجينة على أسياخ خشبية ويتم ترطيبها بخليط ماء البصل والطماطم ثم توضع على شواية ساخنة.
- توضع في صينية وتدخل إلى فرن ساخن لاستكمال النضج.
طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم
المقادير:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشويات.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 3 بصلات متوسطة الحجم.
- 1 عيش فينو أو كيزر.
- كوب ماء.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم بالخطوات
- يوضع الفحم على نار عالية على البوتاجاز وتحضّر أسياخ الشوي.
- تغلّف الصينية بورق الفويل.
- تشغيل شواية الفرن.
- تحضير اللحمة المتبلة وأسياخ الخشب ثم تقسيم اللحمة المتبلة الجاهزة للشواء إلى عدة كور تقريبا تشابه حجم حبة اليوسفي.
- الإمساك بكورة اللحمة المفرومة ووضعها في السيخ الخشب وفرد كرة اللحمة على سيخ الخشب، بحيث تكون متوسطة السمك.
- تكرر الخطوة حتى الانتهاء من مقدار اللحمة.
- في هذه اللحظة يكون الفحم اشتعل على النار، يوضع في الصينية الألومنيوم المغطاة بورق الفويل.
- بعد وضع الفحم في الصينية يوضع الشبك على الصينية وترص عليها أسياخ اللحمة التي جرى تجهيزها من قبل.
- توضع الصينية وما عليها في الفرن تحت الشواية وتترك اللحمة في الفرن حتى نزول قطرات من اللحم على الفحم المشتعل، ما يعطي للحم رائحة وطعم الشواء على الفحم.
- يترك اللحم تحت الشواية لمدة 5 دقائق، ويتم إحضار ماء البصل المتبقي في عملية التتبيل، وتوضع فرشاة في ماء البصل ويتم تمريرها على أسياخ اللحمة، وتوضع تحت الشواية مرة ثانية.
- بعد 5 دقائق إضافية يأخذ اللحم اللون البني ويتم تقليبها على الوجه الثاني وتمرير ماء البصل عليها ثانيا.
- إخراج الصينية من الفرن وإزالة أسياخ الخشب من اللحم المفروم.
- تقدم الكفتة في طبق التقديم الذي نضع فيه القليل من البقدونس المفروم.