6 فوائد لتناول الثوم.. بينها تعزيز المناعة وتقليل الإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز الثوم بالعديد من الفوائد للجسم، خاصة في تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض التي قد تصيب الجسم، فضلا عن الوقاية من نزلات البرد، حيث يفضل دائما استخدامه على نطاق واسع لحماية الجسم من الإصابة بالأمراض، وترصد السطور التالية فوائد الثوم حسب ما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

فوائد الثوم

1. يحتوى على الفيتامينات

الثوم به العديد من الفيتامينات، وبينها فيتامين سي، سيلينيوم، منجنيز، وحديد.

وأوضحت تريسي بريجمان، خبيرة الغذاء والتغذية في جامعة جورجيا، أنّ الإنسان يمكنه تناول فص أو 2 من الثوم في اليوم، وهو الحد الأقصى الذي يستهلكه أي شخص، فتناول أكثر من ذلك قد يسبب اضطراب المعدة أو الإسهال أو الانتفاخ أو رائحة الفم الكريهة.

وعند إضافة الثوم إلى النظام الغذائي، فيجب إضافة البقدونس الطازج أو النعناع أو التفاح النيء، لمنع رائحة الفم الكريهة المرتبطة باستهلاك الثوم.

2. تقوية جهاز المناعة

يتميز الثوم بأنّه غني بمركبات مغذية تسمى الأليسين والأليناز، وهى من المركبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وفي دراسة أجريت عام 2015، تبيّن أنّ الثوم يعمل على تقوية جهاز المناعة عن طريق تحفيز الخلايا المناعية.

3. الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي الثوم على مضادات حيوية طبيعية تعمل على توقف نمو الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى غير المرغوب بها.

4. تقليل الإصابة ببعض أنواع السرطان

يعد الثوم مصدر جيد للمواد الكيميائية النباتية، حيث يحمي من تلف الخلايا ويقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وأثبتت بعض الأبحاث أنّ تناول المواد الكيميائية النباتية من خلال الثوم، قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان، ويحتمل التقليل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

5. يعمل على تحسين صحة القلب

أثبتت دراسة نشرت عام 2019، أنّ تناول كبسولتين من مستخلص الثوم يوميا لمدة شهرين، يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل تصلب الشرايين للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

6. تحسين أداء ممارسي الرياضة

يعمل الثوم على تحسين أداء ممارسي الرياضة، حيث يطلق أكسيد النيتريك وهو مركب يعمل على إراحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وأوضحت بعض الدراسات التي أجريت على الفئران والجرذان، أنّ الثوم يمكنه تحسين القدرة على التحمل الرياضي.