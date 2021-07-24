حقنة واحده أم أكثر.. فعالية جرعات كورونا ضد متغير دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

سادت حالة من التخبط مع ظهور متغيرات جديدة وخطيرة من الفيروس المستجد، حول عدد جرعات اللقاحات وفعاليتها ضد تلك المتغيرات الجديدة والتي كان آخرها متغير دلتا.

-إعطاء لقاحات فيروس كورونا على جرعتين

وفقًا لموقع timesofindia يتم إعطاء غالبية لقاحات كورونا حول العالم على جرعتين، وفي أجزاء أخرى من العالم، يعد لقاح mRNA الخاص بشركة فايزر من أول لقاحات كورونا التجارية التي تمت الموافقة عليها للاستخدام، فعلى غرار جميع اللقاحات الأخرى، يتم إعطاء لقاحات mRNA لتحفيز استجابة مناعية دائمة، والتي تتحقق من خلال جرعتين.

-الدراسة

نظر فريق الباحثين المشاركين في الدراسة في عينات دم من 59 شخصًا بعد أن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا أوفايزر بايونتيك وفقًا للتقارير تمكنت عينات الدم من 10 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح من تحييد دلتا ومتغير بيتا، لكن لوحظ أن جرعة ثانية زادت من فعالية اللقاح ضد المتغيرات.

ووفقًا للدراسة، فإن جرعة واحدة من فايزر أو أسترازينيكا كانت إما ضعيفة أو غير فعالة على الإطلاق ضد سلالة دلتا.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا إلى أن التطعيم الكامل يوفر جدار حماية أفضل بكثير ضد العدوى من التطعيم الجزئي.

ويينصح أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في إحاطة إعلامية عن فيروس كورونا بالبيت الأبيض بالحصول على التطعيم، لأنه سوف يمنح حماية من الارتفاع المفاجئ في متغير دلتا.

-هل سنحتاج إلى جرعة معززة ضد فيروس كورونا؟

عندما يتعلق الأمر بكورونا، فإن شرط الحصول على جرعة معززة لا يزال قيد المناقشة، في حين أن سلالات كورونا المتغيرة تضيف فقط إلى ويلات الناس ومسؤولي الصحة، فإن فعالية التطعيمات المعززة وما إذا كنا بحاجة إليها على الإطلاق تتطلب تحقيقًا وأدلة مناسبة.

وتتطلع شركة فايزر بايونتيك إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية للحصول على جرعة معززة يُقال إنها تحفز الأجسام المضادة أعلى من 5 إلى 10 مرات من جرعتين من لقاحات كورونا.

جاء في البيان الصادر عن الشركة، "ما زلنا نعتقد أنه من المحتمل، بناءً على مجمل البيانات المتوفرة لدينا حتى الآن، أن جرعة ثالثة قد تكون مطلوبة في غضون 6 إلى 12 شهرًا بعد التطعيم الكامل".

وأضافت: "بينما ظلت الحماية من الأمراض الشديدة مرتفعة على مدار الأشهر الستة الكاملة ، فإن الانخفاض الملحوظ في الفعالية ضد الأمراض المصحوبة بأعراض بمرور الوقت واستمرار ظهور المتغيرات هي عوامل رئيسية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن جرعة معززة ستكون ضرورية على الأرجح للحفاظ على أعلى مستويات الحماية".

-أهمية لقاحات كورونا وسط المتغيرات الناشئة

لا يثني مرض كوفيد -19 على أحد، بالنظر إلى أن الشباب وكبار السن على حد سواء عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل، يجب على كل فرد، يقع ضمن معايير الأهلية، أن يحصل على التطعيم، فعلى الرغم من أنك قد لا تشعر بالحاجة إلى التطعيم نظرًا لأنك صغير السن أو ليس لديك أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا، فمن الأهمية بمكان أن تحمي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويمكن أن يؤدي الإهمال فقط إلى الندم ويمكن أن يؤدي إلى موجة أخرى من فيروس كورونا.