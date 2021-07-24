نوروفيروس وكوفيد -19.. كيف يمكنك التفريق بين أعراضهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وسط جائحة كورونا، يتسبب فيروس جديد يسمى بـ "نوروفيروس" –أنفلونزا المعدة، في إحداث فوضى في حياة الناس، والذي تسبب في المئات من الإصابات.

ووفقًا لموقع timesofindia يسبب الفيروس عدوى يمكن أن تؤدي إلى إسهال شديد وقيء، ويمكن أن ينتشر من شخص إلى آخر ومن الأسطح الملوثة أيضًا، حيث زادت الحالات في بريطانيا 3 مرات في الأيام الخمسة الماضية ، مما يجعلها مصدر قلق.

من الأفضل معرفة ما هو نوروفيروس بالضبط وكيف يختلف عن عدوى COVID-19 نظرًا لوجود العديد من الأعراض الشائعة، يمكن بسهولة الخلط بين عدوى نوروفيروس وعدوى كوفيد.

-أعراض مميزة لفيروس نوروفيروس (أنفلونزا المعدة)

يمكن أن يسبب نوروفيروس الجفاف الشديد وبالتالي يجب اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب لتجنب أي مضاعفات خطيرة.

-غثيان مفاجئ

- درجة حرارة عالية

- وجع بطن

- أطراف مؤلمة

- الإسهال والقيء المستمر

- ينتشر الفيروس؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن ينتشر المرض بثلاث طرق - الاتصال المباشر مع شخص مصاب، واستهلاك المياه أو الطعام الملوث أو لمس الأسطح الملوثة ووضع اليدين غير المغسولة في فمك أو أنفك.

تسبب عدوى نوروفيروس التهابًا في الأمعاء، وهو ما يسمى التهاب المعدة والأمعاء، في حين أن الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس يمكن أن يفرز ملايين من جزيئات الفيروس، إلا أن القليل منها فقط يمكن أن يصيب الآخرين بالمرض.

الأعراض الشائعة لكورونا ونوروفيروس

عند الحديث عن فيروس نورفور، فإن المشكلة التي تنشأ هي أن الأشخاص المصابين بعدوى COVID-19 يمكن أن يكون لديهم أيضًا أعراض مماثلة مثل نوروفيروس - الحمى والسعال الجاف والصداع والغثيان والقيء والإسهال.

هذا يمكن أن يجعل من الصعب التفريق بين الاثنين، لكن هناك بعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا. هيا نكتشف.

- كيف تفرق بين الأعراض؟

يتسبب نوروفيروس في الغالب في العدوى عند البالغين، بينما يتسبب الفيروس الغدي والفيروس النجمي في إصابة الرضع والأطفال الصغار بالعدوى.

للتمييز بين كلا النوعين من العدوى، من الأفضل الانتباه إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والتي تعد فقط من أعراض فيروس كورونا.

وهناك الكثير من الأعراض المتشابهة، يميل كورونا إلى ظهور المزيد من أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال وفقدان الشم والتذوق

من المحتمل أن يسبب Covid-19 آلامًا في الصدر، وهي ليست من أعراض أنفلونزا المعدة. يعد ضيق التنفس أيضًا علامة على COVID-19 وليس نوروفيروس.

في كلتا الحالتين، من الأفضل أن ترى طبيبك على الفور إذا واجهت أعراضًا لأي من العدوى، إذا كان فيروس نوروفيروس، فتأكد من البقاء رطبًا لأن الجفاف هو التهديد الحقيقي عندما يتعلق الأمر بعدوى نوروفيروس، تظهر الأعراض على الشخص عادة بعد 12-48 ساعة من التعرض لفيروس نوروفيروس ويتحسن في غضون 1-3 أيام.