9 طرق تساعدك على حفظ الطعام وحمايته من التلف خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عادة ما يفسد الطعام سريعا في أشهر الصيف الحارة، خاصة إذا لم تقم بتخزينه على الفور في الثلاجة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على حفظ الطعام وحمايته من التلف خلال فصل الصيف، وفق ما جاء في موقعي "boldsky" و" goodhousekeeping".

- لا تفرط في ملء الثلاجة:

يفضل تجنب الإفراط في ملء الثلاجة بالأطعمة أكثر مما يمكن تخزينه في فصل الصيف، نظرا لأن الطعام المحفوظ في الثلاجة يتلف في غضون ساعات.

- تجنب تخزين الطعام الساخن في الثلاجة:

من المعروف أن في فصل الصيف يفسد الطعام بسرعة، لذا يوصي بعدم تخزين الطعام الساخن في الثلاجة، بل يجب تركه حتى يبرد، ويصل إلى درجة حرارة الغرفة، ثم تخزينه.

- خفض درجة حرارة الثلاجة:

خلال فصل الصيف، يجب عليك دائمًا ضبط درجة حرارة الثلاجة عند درجات قليلة أقل من المعتاد، هذه تقنية ترموستات تساعد الثلاجة على التكيف مع الطقس الحار.

- تجنب تخزين الطعام المُعاد تسخينه في الثلاجة:

من الأفضل تجنب تخزين الطعام المُعاد تسخينه في الثلاجة، لأنه عندما تقوم بتسخين الطعام، تبدأ البكتيريا في العمل عليه، وعندما تضع نفس الطعام في الثلاجة، فإنه سيظل قديمًا لأن البكتيريا قد بدأت بالفعل في إفساد الطعام.

- إذابة الأطعمة المجمدة ببطء:

يفضل إذابة الأطعمة المجمدة ببطء في الثلاجة، حيث ستكون أقل عرضة لتقلبات درجات الحرارة وحمايتها من الحشرات.

- الاحتفاظ بالطعام داخل أكياس باردة:

في الرحلات الطويلة بالسيارة، يجب عليك الاحتفاظ بالطعام داخل أكياس باردة في الجزء المكيف من السيارة، بدلاً من تركه في صندوق السيارة شديد الحرارة.

- حفظ الطعام في عبوات مغطاة:

يوصي بحفظ بقايا الطعام في عبوات مغطاة في الصيف، حتى تتمكن من استخدامه لفترة طويلة، وحتى لا تتأثر بالبكتيريا حتى عندما تكون في الثلاجة.

- فصل الأطعمة النيئة والمطبوخة:

يجب تخزين اللحوم والأسماك النيئة في الفريزر، حيث يجب فصل الأطعمة النيئة والمطبوخة بوضوح في الثلاجة.

- الأطعمة الحامضة:

ينصح بتخزين الأطعمة الحامضة في الثلاجة على الفور، إذا كنت تستخدم الكثير من الطماطم أو الليمون أو الكثير من اللبن الرائب في تحضير بعد الوجبات، عليك وضعها في الثلاجة بسرعة، نظرا لأنها تفسد بسرعة في أشهر الصيف.