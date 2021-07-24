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فوائد الكوارع.. هل تفضل تناولها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الصاوي:

الكوارع هي أرجل الماشية، والتي تختلف طريقة طهيها وتناولها من بلد لآخرى، لكنها بشكل عام، تحتاج إلى حرارة منخفضة ووقت طويل للتسوية، فما فوائدها الصحية؟

https://www.elconsolto.com/medical-advice/advice-news/details/2021/7/20/2059390/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7?fbclid=IwAR2sopW8Xm97hdIgrro6p4UlJyeEO2RyZ3rd7aVYCxi-93KpVwGmlHsNYxY#HpFeature

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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