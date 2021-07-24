كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 01:38 مساءً - تبحث كل عروس عن فستان الزفاف المناسب؛ للظهور بإطلالة مثالية في ليلة زفافها، ومع اختلاف تصميمات وموديلات فساتين الزفاف، أصبح من الصعب اختيار تصميم جذاب يلفت الأنظار إليها في ليلة العمر.

وتُعد من أكثر التصميمات رواجاً بين فساتين العرائس في الآونة الأخيرة، فساتين الزفاف ذات الفتحة الجانبية؛ إذ تمنح العروس إطلالة أنثوية جذابة في حفل الزفاف.

وفي السطور التالية، تطلعكِ «الخليج 365. نت» على موديلات فساتين زفاف مع الفتحة الجانبية 2021؛ لإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية في ليلة زفافكِ:



فستان زفاف مع فتحة جانبية من هاوس أوف سانت باتريك House of St Patrick

فستان زفاف مع فتحة جانبية من هاوس أوف سانت باتريك House of St Patrick

فستان زفاف مع فتحة جانبية من هاوس أوف سانت باتريك House of St Patrick



قدمت ماركة هاوس أوف سانت باتريك House of St Patrick تصميمات راقية وجذابة لفساتين زفاف مع الفتحة الجانبية، أعجبنا منها هذا الفستان الأنيق، الذي صُمم من توب من دون أكمام مُطرزاً بالخرز والترتر على أحد الأكتاف، مع رقبة عالية دائرية، فيما جاءت التنورة بتصميم A line طويل مع فتحة جانبية.

تابعي المزيد: فساتين زفاف بأكمام منفوخة لعروس 2022



فستان زفاف مع فتحة جانبية من ألين باي ريتا فينييريس Alyne by Rita Vinieris

فستان زفاف مع فتحة جانبية من ألين باي ريتا فينييريس Alyne by Rita Vinieris

لإطلالة أكثر جاذبية في ليلة زفافكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي، لفستان زفاف من الساتان من ماركة ألين باي ريتا فينييريس Alyne by Rita Vinieris صُمِّم من توب بأكتاف ساقطة ومن دون أكمام، مع فتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة طويلة بتصميم A line جاءت بجيبين وفتحة جانبية وذيل طويل منسدل.

تابعي المزيد: A Bride To Be عروس صيف 2021



فستان زفاف مع فتحة جانبية من ماريليز Marylise

فستان زفاف مع فتحة جانبية من ماريليز Marylise





إذا كنتِ تبحثين عن فستان يمنحكِ إطلالة أكثر بساطة ونعومة في ليلة زفافكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة ماريليز Marylise، لفستان زفاف صُمِّم من توب بأكمام بتصميم نصف الكم، من الدانتيل الأبيض، مع صدر وخصر مغطى بالدانتيل، فيما جاءت التنورة بتصميم A line طويل مع فتحة جانبية وذيل منسدل.

تابعي المزيد: فساتين عروس مزينة بالورود



فستان زفاف بفتحة جانبية من برونوفياس كروز Pronovias Cruise

فستان زفاف بفتحة جانبية من برونوفياس كروز Pronovias Cruise



لتصميم راقٍ يمنحكِ إطلالة تشبه إطلالة الأميرات؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة برونوفياس كروز Pronovias Cruise.

صُمِّم الفستان من توب مُطرَّز بالدانتيل، وجاء بحمالات رفيعة مع فتحة صدر على شكل حرف «V»، وخصر عريض، فيما صُمِّمت التنورة من التول بتصميم بليسيه واسع، مع فتحة جانبية وذيل طويل منسدل.

تابعي المزيد: QUEEN OF THE DAY عروس بإطلالة ملكية