كيف تطوّر أسلوب ريتا أورا في الأزياء؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 01:38 مساءً - من فتاة شقية صبيانية الملامح والأزياء بدأت النجمة ريتا أورا في تطوير اسلوب لباسها بفعل النضوج فلقد اتمت الثلاثين مؤخراً وبفعل تعاقدها مع ماركات راقية عالمية مثل شانيل وفندي وبرادا وإسكادا الأمر الذي جعلها تتقيد يخيارات محدودة فهل تشبه ريتا اورا اليوم ما كانت عليه بالأمس؟ ومن هي ريتا أورا الحقيقية؟



ريتا أورا ترتدي طقماً كلاسييكياً زهرياً من ماركة Concert مع صندل كلاسيكي مفتوح من ستيوارت وايزمن وتتزين بمجوهرات بانتير من كارتييه.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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تهوى ريتا أورا الأزياء الرياضية المريحة وقد عبرت مراراً في لقاءات لها عن حبها للأزياء المريح والأنثوية وخصوصاً أحذية السنيكرز التي ترتاح فيها ولكن حياتها تحت الأضواء فرضت عليها مع النضوج تغييراً جذرياً في أسلوب لباسها فوداعاً لإطلالات tomboy التي كانت عليها النجمة في بداياتها عندما كانت تطلق مسريتها الموسيقية من لندن حيث عاشت طفولتها. ولكنها في غمرة انشغالاتها لم تنس أصولها اليوغوسلافية ولا تزل تتعامل مع مصممين من كوسوفو لأنها تهوى طابع الفنتدج وخلط الماركات ومختلف الحضارات في أزيائها.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام







ما أبرز إطلالات ريتا أورا التي أثبتت تحول ذوقها إلى الستايل الأنثوي الكلاسيكي المعاصر؟





اليك خمس إطلالات اخترناها لتكتشفي مقدار تغير ستايل النجمة البوهيمية الى أسلوب أنثوي معاصر.



ريتا أورا ترتدي لباساً مطبعاً بلوغو الدار من غوتشي ويتألف من كنزة ملونة وتنورة من الحرير المطبع مع حقيبة كروس بودي موحدة اللون.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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ريتا أورا ترتدي طقماً من التويد من دار شانيل خلال زيارتها الى أوستراليا وهو زي أسود مع سلاسل من اللؤلؤ وهو أسلوب جديد على ريتا أورا ويميل الى الكلاسيكية التي لم نعتد عليها في إطلالات النجمة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



ريتا اورا ترتدي خلال افتتاح فيلم jolt في لوس أنجلوس تاييراً مطرزاً باليد مع بلوزة حريرية بنفسجية من الكسندر فوتييه وهي إطلالة أنثوية عصرية من مجموعة الكوتور التابعة للمصمم وهي أحدث إطلالة لها الى جانب النجمة كات بكنسايل التي تألقت بزي للمصمم زهير مراد.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني



ريتا اورا ترتدي طقماً أبيض يتألف من سروال واسع منفوح وسترة بومبير من فندي. الزي بطابع موحد أبيض اللون.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني



ريتا أورا ترتدي فستاناً مطبعاً من الحرير العاجي طويل وانتعلت صندلاً عالياً بطابع غلادياتور وهو طابع أنثوي رقيق.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني

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